Ще один виробник запчастин виявив зацікавлення у створенні виробництва на площах Запорізького автозаводу.

Як повідомив на Київському міжнародному економічному форумі керуючий партнер Calyx Тобіас Хундертмар, його компанія зараз розглядає проект бізнес-кампуса на території Запорізького автомобілебудівного заводу площею 25000 м2. Там можуть організувати виробництво запасних частин для країн Євросоюзу.

Однак мова йде про середньострокову перспективу. А в найближчих планах Calyx Capital Advisers – збільшити в Україні кількість своїх заводів з двох до чотирьох. В 2020 році компанія має намір перемістити завод з виробництва панелей управління для побутової техніки з Польщі в Івано-Франківськ. За словами Хундертмара, на цьому підприємстві буде задіяно до 1000 співробітників.

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Також в наступному році Calyx почне роботу в новому промисловому парку в Білій Церкві над будівництвом заводу з виробництва автозапчастин.

Слід зазначити, що Calyx Capital Advisers – це не виробничий холдинг, а невелика інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в США, яка переважно управляє особистими фінансами, нерухомістю і трастами.

Нагадаємо, що в одному з цехів підприємства почали випускати пересувні пункти надання адміністративних послуг.