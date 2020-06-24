Новина про випуск автомобілів ВАЗ на Запорізькому автозаводі без перебільшення стала сенсаційною і викликала емоції у багатьох українців.

Альянсу “Renault-Nissan-Mitsubishi” належить більше половини акцій ВАТ “АВТОВАЗ”. Та й взагалі автомобільний бізнес давно став міжнародним і приписувати належність певного автомобільного бренду якійсь країні – недоречно. Тому подібним новинам не варто надавати політичного забарвлення.

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А ось на питання чи справді будуть в Україні робити Renault або Лади, і чи будуть взагалі, відповідь дав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. "Розглядається можливість реалізації проекту (мова йде про відновлення виробництва автомобілів Lada - авт.), Але ця криза змусила компанію Renault, яка дійсно вивчає цю можливість, трохи загальмувати і зупинити його реалізацію. Справа в тому, що зараз вся світова автомобільна промисловість знаходиться в дуже скрутному становищі, і можливо це вплине на перспективи реалізації цього проекту. Втім, він залишається на порядку денному, і рішення буде прийматися відповідно до ситуації ", - прокоментував Етьєн де Понсен.

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