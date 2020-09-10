Это будут модели "Группы Рено", скорее всего, Renault Arkana и Lada.

"Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка, – говорится в сообщении пресс-службы корпорации "Укравто", владеющей ЗАЗом. – Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине".

В сообщении также говорится, что перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Благодаря развернутой на заводе система "Alliance Production Way", которая будет строго контролироваться для обеспечения украинского рынка автомобилями международного уровня качества.

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Николай Евдокименко, глава правления ЗАЗ, отметил: "Это проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка".

Макс Мисалу, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия: "Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault".

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О модельном ряде, который будет выпускаться на ЗАЗе, ничего не сообщается. Так же, как и о методе сборки автомобилей. Скорее всего, это будет крупноузловая сборка, когда из готовых комплектов в Запорожье будут собирать готовые автомобили.

Судя по предыдущему опыту ЗАЗа, на заводе будут собирать модельный ряд Lada (российский "АвтоВАЗ" входит в "Группу Рено"), а также модель Renault Arkana, которая была создана для российского рынка и выпускается на заводе в Москве. Презентация Renault Arkana в Украине пройдет 16 сентября.

Сборка автомобилей на ЗАЗ – один из методов присутствия российских автомобилей в Украине, так как их импорт в готовом виде запрещен.

Кстати, журналисты "авто24" предсказали сборку Renault Arkana в Украине почти год назад – в октябре 2019 года.