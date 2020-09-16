Подробиці – в онлайн-презентації.

Рено Аркана – автомбіль з кузовом купе-кросовер, який раніше був доступний лише на преміальних автомобілях. Дизайн Arkana виконаний в сучасному стилі французьких Renault – з С-подібними ходовими вогнями спереду та суцільною смугою задніх вогнів.

Під капотом – один з двох бензинових двигунів на вибір. Це може бути турбодвигун TCe 150, об’ємом 1,3 літра на 150 кінських сил або атмосферний мотор, об’ємом 1,6 літра на 114 к.с. В парі з ними працює трансмісія CVT.

Автомобіль роблять на московському заводі “Рено”, а фінальне складання з машинокомплектів відбувається в Запоріжжі. Увесь технологічний процес проходить з урахуванням усіх стандартів та вимог до виробництва та контролю якості “Групи Рено”.

Автомобіль доступний в салонах Рено в Україні за ціною від 467 900 грн, тобто $16 600.

Дивіться онлайн-презентацію Renault Arkana онлайн з ведучим Авто24 Сергієм Волощенко:

Більше подробиць про Renault Arkana та складання в Україні на ЗАЗі – в наших наступних публікаціях. Слідкуйте за новинами на Авто24!

Нагадаємо, що ЗАЗ оголосив про початок складання автомобілів.