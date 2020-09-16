Подробности – в онлайн-презентации.

Рено Аркана – автомбиль с кузовом купе-кроссовер, который ранее был доступен только на премиальных автомобилях. Дизайн Arkana выполнен в современном стиле французских Renault – с С-образными ходовыми огнями спереди и сплошной полосой задних огней.

Под капотом – один из двух бензиновых двигателей на выбор. Это может быть турбодвигатель TCe 150, объемом 1,3 литра на 150 лошадиных сил или атмосферный мотор, объемом 1,6 литра на 114 л.с. В паре с ними работает трансмиссия CVT.

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Автомобиль изготваливают на московском заводе "Рено", а финальная сборка из машинокомплектов происходит в Запорожье. Весь технологический процесс проходит с учетом всех стандартов и требований к производству и контролю качества "Группы Рено".

Автомобиль доступен в салонах Рено в Украине по цене от 467 900 грн, то есть $ 16 600.

Смотрите онлайн-презентацию Renault Arkana онлайн с ведущим Авто24 Сергеем Волощенко:

Больше подробностей о Renault Arkana и сборке в Украине на ЗАЗе – в наших следующих публикациях. Следите за новостями на Авто24!

Напомним, что ЗАЗ объявил о начале сборки автомобилей.