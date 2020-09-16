Renault Arkana стала самым громкой сенсацией на автомобильном рыке Украины в этом году. Доступный автомобиль с хорошим дизайном и массой опций вызывает большой интерес.

На самом деле Renault Arkana новинка только для украинского рынка. В России этот автомобиль представили 23 мая 2019 года. Производят его на московском заводе “Рено Россия”. К нам же везут готовы машинокомлпекты, которые собирают на Запорожском автомобильном заводе. В русскоязычном сегменте Сети информации о плюсах и недостатках этой модели уже очень много.

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Другое дело цены. Для нашей страны доступны два бензиновых двигателя и два типа трансмиссии: вариатор или механика. Также полный привод. Комплектаций предусмотрено четыре. Вариантов цвета кузова – семь.

В Украине за базовую версию Renault Arkana с механической коробкой передач и надежным атмосферным мотором просят 17600 долларов. В России аналогичная базовая версия Renault Arkana стоит 15 тысяч долларов. Базовая комплектация LIFE включает в себя почти все активные системы безопасности, кондиционер, электрические стеклоподъемники и стальные колесные диски.

Остальные комплектаций имеют существенный отрыв от базовой. Их уже можно назвать достаточно богатыми. Уже со второй комплектации доступными становятся парктроник, датчики дождя и света, ключ-карты с возможностью дистанционного запуска двигателя, подогрев сидений и другие приятные вещи.

Третья комплектация имеет большой тачскрин экран, климат-контроль, очень красивую подсветку салона, камеру заднего обзора, легкосплавные диски и прочие “плюшки”. Топовая версия может похвастаться аудиосистемой Bose и кожаным салоном.

За полноприводную версию с новым сложным и высокотехнологичным турбомотором объемом 1,3 литра мощностью 150 л.с и вариатором в Украине просят 26 180 долларов. Если говорить о самой дорогой Renault Arkana в максимальной комплектации, то для Украины ее цена составит 28 180 долларов.

Однако в Украине для всех версий и комплектаций доступны кредитные программы. Для желающих воспользоваться заемными средствами компания готова продать автомобиль дешевле примерно на тысячу долларов. Обещают реальную процентную ставку в 35,36% годовых.

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