Важливо: це ще не фінальна версія купе, автомобіль називається Nissan Z Proto, що свідчить про його концептуальний статус.

Молодший брат “Годзілли” нарешті постав перед шанувальниками спорткарів серії Z від Nissan. Наступника нинішнього Nissan 370Z чекали 11 років, що за сучасними мірками автоіндустрії є надзвичайно довгим часом для моделі.

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Передбачалось, що новий спорткар отримає назву 400Z, однак поки що це не можна а ні підтвердити, а ні спростувати, оскільки японці представили спортивне купе під назвою Z Proto, лише показавши, чого чекати від серійного втомобіля. Конвеєрну ж версію виробник обіцяє вивести на ринок наступного року.

“Nissan Z Proto дивиться в майбутнє, натхненний своїм минулим”, – такий заголовок має офіційний прес-реліз і, судячи з подальшої інформації, це справді так. Від шести попередніх поколінь Nissan Z новий спорткар успадкував, як мінімум дві речі: мотор V6 та механічну трансмісію. Крім того, окремі елементи кожного з попередників, можна знайти у дизайні Z Proto.

Продуктивність: Twin-Turbo Power

В основі Nissan Z Proto лежить двигун V6 з подвійним турбонаддувом. Оскільки це все ще концепція, такі речі, як динаміка та фактичні показники потужності, залишаються загадкою. Але якщо це той самий двигун від Infiniti Red Sport, як повідомлялося раніше, очікуйте від нового Z більше 400 кінських сил потужності.

Ця цифра означатиме значне покращення, порівняно з нинішнім 370Z, який виробляє 332 к.с. Більше того, з такою потужністю новий Nissan Z буде гідним суперником для своїх прямих конкурентів – перш за все, Toyota Supra (382 к.с.), а також Ford Mustang GT та Chevrolet Camaro SS.

Фото: Nissan Z Proto / Nissan

Твін-турбо V6 у Z Proto поєднується з шестиступінчастою механічною коробкою передач, котра транслює усю потужність мотора на задню вісь. Автоматична коробка передач також передбачена.

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Зовні: Ретро Шик

Зовнішній вигляд Nissan Z Proto віддає повагу його знаковим попередникам. Яскраво-жовта перламутрова фарба – це тонкий натяк на перше покоління з індексом 240, тоді як подовжений капот, округлі світлодіодні фари та квадратна решітка поєднують сигнали з іншими автомобілями Z. Корму ж прикрашають фари, схожі на ті, що були у 300ZX. На багажнику є навіть значок “Fairlady Z”.

Але це ще не все ретро. Сучасні елементи з вуглецевого волокна приправляють зовнішній вигляд – від бокових спідниць до передньої нижньої губи та заднього дифузора. Сам кузов сидить на легких, 19-дюймових легкосплавних дисках, а корму прикрашає пара вихлопних патрубків.

Габарити Nissan Z Proto трохи більші, ніж у 370Z, особливо в довжину. Новий Z розтягується на 4381 мм в довжину, 1849 мм в ширину і має 1310 мм у висоту.



Інтер’єр: чистий і сучасний

Всередині Nissan Z Proto значно менше ретро-стилю, спорткар пропонує досить лаконічний простір з безліччю екранів. Одразу за триспицевим кермом знаходиться 12,3-дюймова цифрова панель приладів, на центральній консолі розміщений 9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, а над ним, на передній панелі знаходяться три круглих індикатора.

Крісла та інтер’єр оздоблені комбінацією алькантари та шкіри, з жовтою строчкою, яка переноситься на кермо, багажник, руків’я коробки передач та центральну консоль. І, як і його попередник, Nissan Z Proto має лише два місця.

Ціни та доступність

Nissan Z Proto носить статус концепту, а серійна версія з'явиться пізніше наступного року як модель 2022 року. Більше деталей, таких як продуктивність мотору та характеристики, буде розкрито ближче до дати продажу. Очікується, що новинка буде в одній ціновій категорії з Toyota Supra, що означає вартість близько 40 тисяч доларів.

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