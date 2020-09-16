Важно: это еще не финальная версия купе, автомобиль называется Nissan Z Proto, что свидетельствует о его концептуальном статусе.

Младший брат "Годзиллы" наконец предстал перед поклонниками спорткаров серии Z от Nissan. Преемника нынешнего Nissan 370Z ждали 11 лет, что по современным меркам автоиндустрии чрезвычайно долгое время для модели.

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Предполагалось, что новый спорткар получит название 400Z, однако пока это нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку японцы представили спортивное купе под названием Z Proto, только показав, чего ждать от серийного автомобиля. Конвейерную же версию производитель обещает вывести на рынок в следующем году.

"Nissan Z Proto смотрит в будущее, вдохновленный своим прошлым", – такой заголовок имеет официальный пресс-релиз и, судя по дальнейшей информации, это действительно так. От шести предыдущих поколений Nissan Z новый спорткар унаследовал, как минимум две вещи: мотор V6 и механическую трансмиссию. Кроме того, отдельные элементы каждого из предшественников, можно найти в дизайне Z Proto.

Производительность: Twin-Turbo Power

В основе Nissan Z Proto лежит двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Поскольку это все еще концепция, такие вещи, как динамика и фактические показатели мощности, остаются загадкой. Но если это тот же двигатель от Infiniti Red Sport, как сообщалось ранее, ожидайте от нового Z более 400 лошадиных сил мощности.

Эта цифра означает значительное улучшение по сравнению с нынешним 370Z, который производит 332 л.с. Более того, с такой мощностью новый Nissan Z будет достойным соперником для своих прямых конкурентов – прежде всего, Toyota Supra (382 л.с.), а также Ford Mustang GT и Chevrolet Camaro SS.

Фото: Nissan Z Proto / Nissan

Твин-турбо V6 в Z Proto сочетается с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, которая транслирует всю мощность двигателя на заднюю ось. Автоматическая коробка передач также предусмотрена.

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Снаружи: Ретро Шик

Внешний вид Nissan Z Proto отдает уважение его знаковым предшественникам. Ярко-желтая перламутровая краска – это тонкий намек на первое поколение с индексом 240, тогда как удлиненный капот, округлые светодиодные фары и квадратная решетка сочетают сигналы с другими автомобилями Z. Корму же украшают фары, похожие на те, что были в 300ZX. На багажнике есть даже значок "Fairlady Z".

Но это еще не все ретро. Современные элементы из углеродного волокна приправляют внешний вид – от боковых юбок в передней нижней губы и заднего диффузора. Сам кузов сидит на легких, 19-дюймовых легкосплавных дисках, а корму украшает пара выхлопных патрубков.

Габариты Nissan Z Proto немного больше, чем в 370Z, особенно в длину. Новый Z растягивается на 4381 мм в длину, 1849 мм в ширину и имеет 1310 мм в высоту.

Интерьер: чистый и современный

Внутри Nissan Z Proto значительно меньше ретро-стиля, спорткар предлагает достаточно лаконичное пространство со множеством экранов. Сразу за трехспицевым рулем находится 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, на центральной консоли размещен 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, а над ним, на передней панели находятся три круглых индикатора.

Кресла и интерьер отделаны комбинацией алькантары и кожи, с желтой строчкой, которая переносится на руль, багажник, рукоятку коробки передач и центральную консоль. И, как и его предшественник, Nissan Z Proto имеет только два места.

Цены и доступность

Nissan Z Proto носит статус концепта, а серийная версия появится позднее следующего года как модель 2022 года. Больше деталей, таких как производительность мотора и характеристики, будет раскрыто ближе к дате продажи. Ожидается, что новинка будет в одной ценовой категории с Toyota Supra, что означает стоимость около 40 тысяч долларов.

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