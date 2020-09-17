"Авто 24" узнал подробности о новинке из первых уст – от нового гендиректора Renault в Украине Даниэля Филиппа.

Авто 24: Ранее Renault Украина не продавала автомобили, произведенные в России или имеющие отношение к заводам в РФ. Почему решили изменить стратегию?

Даниэль Филипп: Самая важная вещь для Renault – это клиенты. И каждый раз, когда мы запускаем новую модель на рынке, мы сначала тщательно изучаем, какие именно потребности у покупателей автомобилей на том или ином конкретном рынке. И мы убеждены, что Renault Arkana является одной из лучших наших моделей, которая получит самые положительные отзывы от наших клиентов. Ведь у нее чрезвычайно удачная концепция: это большой стильный купеобразный кроссовер с хорошими характеристиками и привлекательной стоимостью. Подобных автомобилей в этой ценовой категории в Украине просто нет. Точнее, не было до сих пор. Кроме того, этот автомобиль собирается здесь, в Украине, на ЗАЗе, из узлов, изготавливаемых на заводе Renault в Москве.

Авто 24: Но почему именно Arkana и почему именно сейчас?

Даниэль Филипп: Мы убеждены, что “Аркана” – именно такой автомобиль, который нужен украинским потребителям. Как вы знаете, более половины продаж новых автомобилей в Украине на сегодня приходится на класс внедорожников и кроссоверов, поэтому именно Arkana как нельзя лучше соответствует ожиданиям покупателей. А сейчас, потому что в течение последних двух лет Renault Украина не радовала клиентов новинками. Именно поэтому мы решили, что пришло время для Arkana.

Авто 24: Не слишком ли рисково с точки зрения бизнеса выводить на украинский рынок автомобиль, так тесно связанный с Россией, учитывая нынешнюю ситуацию в нашей стране?

Даниэль Филипп: Во-первых, если мы видим рыночный потенциал для нашей модели, мы готовы работать над тем, чтобы вывести ее на рынок. Во-вторых, Renault Arkana на самом деле является глобальной моделью, недавно кроссовер дебютировал в Южной Корее, например, а в ближайшее время мы надеемся вывести его и на другие рынки мира. Наконец, Renault Arkana будет выпускаться в Украине – если не ошибаюсь, за последние несколько лет это будет первый подобный проект для украинской автоиндустрии.

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Авто 24: У Renault Arkana действительно привлекательная цена, однако даже в модельном ряде Renault в Украине представлены более доступные модели. К тому же в мире существуют еще более дешевые модели группы Рено. Так почему бы не сделать ставку на более доступную модель кроссовера?

Даниэль Филипп: Актуальная линейка кроссоверов Renault в Украине была полностью сформирована, не хватало только такого автомобиля, как Arkana. И мы убеждены, что именно эта модель обеспечивает нужный клиентам уровень комфорта, технологичности, пространства в салоне и других подобных вещей, к тому же имеет очень интересный ценник. Я на самом деле верю, что покупатели оценят все достоинства Arkana и эта модель станет популярной в Украине. Увидим вместе.

Авто 24: Планируется ли в дальнейшем выпускать на ЗАЗ другие модели Renault?

Даниэль Филипп: Сейчас ведется сборка только одной модели, о будущем взаимодействии между ЗАЗ и Renault я говорить не уполномочен.

Авто 24: Каковы прогнозы по показателям продаж Arkana?

Даниэль Филипп: Об этом говорить рано. Дайте нам немного времени – нашим клиентам нужно познакомиться с этим автомобилем, провести тест-драйвы – тогда мы будем иметь обратную связь, на основе которой сможем делать выводы.

Авто 24: Почему кроссовер в Украине называют с ударением на последнем слоге – "АрканА"?

Даниэль Филипп: Это решение украинского офиса Renault. Для более внятного позиционирования нового кроссовера на рынке мы делаем ударение на последнем слоге и говорим о нем в мужском роде.

Авто 24: Когда можно ожидать появление нового поколения Logan и Sandero в Украине?

Даниэль Филипп: Они еще не дебютировали на рынке даже дома, поэтому пока не могу сказать.

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