Это один из первых электрических гиперкаров мира – в 2013 году он был провозглашен серийным автомобилем с самым быстрым ускорением. И это один из 7 автомобилей, оставшихся в серии из 8 машин.

Хорватский гиперкар продают в США и покупателю он обойдется в копеечку, однако, несмотря на редкость, стоимость в 1,6 миллиона долларов не кажется чрезмерной.

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Rimac Concept_One, по данным Wikipedia, существует лишь в 7 экземплярах, еще два носят название Concept S и являются облегченными версиями первого. Один из электрических гиперкаров сейчас в продаже на сайте Manhattan Motorcars, сообщает издание Road&Track.

О выставленном на продажу автомобиле известно не так уж много. В объявлении указано, что это модель 2019 года (модель выпускалась с 2013 по 2014 год), то есть уже обновленная, и имеет мощность в 913 киловатт (1224 л. с.) и запас хода в 350 км, вместо оригинальных 330.

Спортивный электрокар имеет кузов цвета Riviera Blue (голубой) и салон оттенка Cognac Gold (золотисто-коричневый).

Фото: Rimac Concept One та Rimac Concept S / Rimac