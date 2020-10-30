Две разбитых машины за два дня. Каждая стоит 2 миллиона долларов. Видеть такое, конечно, обидно, но без проверки безопасности не обойтись, ведь гиперкар способен развивать бешеную скорость.

Компания проводит окончательные оценки перед началом производства. Причем планирует провести краш-тесты для омологации "на каждом отдельном рынке мира", что означает, что будет разбито еще несколько хороших электрических гиперкаров.

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По интернету ходят дикие слухи о том, что Rimac может стать следующим владельцем Bugatti. И шансы на это действительно есть, поскольку хорватская компания уже имеет серьезные связи с концерном Volkswagen, который владеет французским брендом. Rimac также поставляет силовые установки для гиперкаров Pininfarina Battista и тесно взаимодействует с Hyundai. Все это свидетельствует о том, что хорватский автопроизводитель не просто очередной выскочка, который стремительно ворвался в автомобильный мир "на адреналине" – это новый серьезный игрок, к которому следует присматриваться внимательнее.

Между тем, на счету компании Матте Римаца (название бренда читается "Римак") есть только одна выпущена модель – Rimac Concept One, а вторая, под названием Rimac C_Two, только готовится к серийному производству. Выпуск должен начаться в следующем году, а сейчас компания проводит краш-тесты машин. Программа испытаний началась еще в 2019 году и в целом Rimac разобьет не менее девяти экземпляров C_Two.

"Монокок ни был поврежден, то есть деформация салона, смещение педального блока или избыточного давления, оказываемого на водителя и пассажира, почти не происходило", – говорится в комментарии Rimac.