Такая перспектива позволяет увидеть, что большую часть машины занимает монструозный силовой агрегат, а для сидений необычной формы остается совсем мало места.

Тизерная кампания завершилась и французский производитель роскошных спортивных автомобилей явил миру свое новое творение – Bugatti Bolide.

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Производитель описывает новинку, как “экстремальный, ориентированный на трек гиперкар с беспрецедентным соотношением веса к мощности”. Bolide также называют “интерпретацией чистокровного породистого гиперкара 21 века. Но лучше всех слов говорят цифры и визуальные материалы.

Bolide оснащен модифицированным W16, а его кузов был разработан максимально легким, благодаря удалению “лишних” панелей. "Вырезки" в кузове и сама его форма обеспечивают ему превосходную аэродинамику и прижимную силу.

Двигатель производит 1850 лошадиных сил мощности, на которые приходится лишь 1240 килограммов массы гиперкара, что дает соотношение в 0,67 кило на каждую лошадиную силу. Значение мощности приводится в "метрических лошадиных силах" – PS, которые конвертируются в более привычные нам "британские лошадиные силы" – HP и превращаются в 1824 л.с., а следовательно соотношение составляет уже 1,47 кг на 1 л.с.

Даже с такими показателями Bugatti Bolide по характеристикам почти сравнялся с болидами Формулы 1. Производитель заявляет максимальную скорость, что значительно превышает 500 км/ч”. Время прохождения круга Ле-Мана – 3,07,01 минуты, круг на Нордшляйфе гиперкар проходит по 5,23,1 минуты, что делает его самым быстрым Bugatti в истории марки.

Подробности о запланированном объеме производства и стоимости нового гиперкара пока не раскрываются.