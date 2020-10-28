Така перспектива дозволяє побачити, що більшу частину машини займає монструозний силовий агрегат, а для сидінь незвичайної форми залишається зовсім мало місця.

Тізерна кампанія завершилась і французький виробник розкішних спортивних автомобілів явив світу своє нове творіння – Bugatti Bolide.

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Виробник описує новинку, як “екстремальний, орієнтований на трек гіперкар з безпрецедентним співвідношенням ваги до потужності”. Bolide також називають “інтерпретацією чистокровного породистого гіперкара 21 століття. Та краще за усі слова говорять цифри і візуальні матеріали.

Bolide оснащений модифікованим W16, а його кузов був розроблений максимально легким, завдяки видаленню “зайвих” панелей. “Вирізки” в кузові та сама його форма забезпечують йому чудову аеродинаміку та притискну силу.

Двигун продукує 1850 кінських сил потужності, на які припадає лише 1240 кілограмів маси гіперкара, що дає співвідношення у 0,67 кіло на кожну кінську силу. Значення потужності наводиться у “метричних кінських силах” – PS, котрі конвертуються у більш звичні нам “британські кінські сили” – HP і перетворюються на 1824 к.с., а відтак співвідношення становить вже 1,47 кг на 1 к.с.

Навіть з такими показниками Bugatti Bolide за характеристиками майже зрівнявся з болідами Формули 1. Виробник заявляє про максимальну швидкість, що “значно перевищує 500 км/год”. Час проходження кола Ле-Мана – 3,07,01 хвилини, коло на Нордшляйфе гіперкар проходить за 5,23,1 хвилини, що робить його найшвидшим Bugatti в історії марки.

Подробиці про запланований обсяг виробництва та вартість нового гіперкара поки не розкриваються.