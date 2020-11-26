Мотоцикл з обмеженої серії натхненний та присвячений гіперкару Lamborghini Sian FKP 37.

Два славних італійських бренди об’єднались для створення супермотоцикла і він вже тут: Ducati Diavel 1260 Lamborghini буде випущений обмеженою серією у 630 екземплярів. Ціна вже відома.

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Ducati та Lamborghini розташовані у 100 кілометрах один від одного, але вони вирішили зблизитись, аби створити технічний і дизайнерський шедевр на двох колесах. Основою для Diavel 1260 Lamborghini став Diavel 1260 S, для якого створили новий зовнішній вигляд у стилі Lamborghini Sian FKP 37.

Diavel 1260 S оснащений 1,3-літровим двигуном з віддачею у 160 к.с. і 95 Нм. Байк також має повністю регульовану підвіску Öhlins, односторонній алюмінієвий маятник та гальмівну систему Brembo.

Потужний байк отримав унікальні колісні диски в стилі мідного відтінку у стилі Lamborghini та набір карбонових деталей: кришки радіатора, повітрозабірники, кришка глушника, спойлер, центральна кришка бака, кришка сидінь, передній і задній бризковики, кришка приладової панелі та корпуси фар. Карбонові елементи не лише гарно виглядають, а й допомагають зменшити масу байка.

Ducati Diavel 1260 Lamborghini фарбується лише в один колір – фірмовий “армійський” зелений від Lambo, а його кузов прикрашають цифри 63, як у Sian FKP 37 – це данина виробнику суперкарів, заснованому у 1963 році.

Фото: Ducati Diavel 1260 Lamborghini / Ducati

Ще однією особливістю цього Diavel є поява відразу двох логотипів марок Ducati і Lamborghini на панелі приладів та паливному баку.

Всього буде випущено 630 мотоциклів, кожен з індивідуальним номером, нанесеним на спеціальну алюмінієву табличку на рамі байка. Також кожен власник зможе придбати особливий шолом, виконаний в одному стилі з байком. Ducati Diavel 1260 Lamborghini вже можна замовити, ціни починаються з відмітки 31 990 євро. При цьому звичайний Diavel 1260 S в Україні коштує 24 200 євро (23 390 в Італії).