Мотоцикл из ограниченной серии вдохновлен и посвящен гиперкару Lamborghini Sian FKP 37.

Два знаменитых итальянских бренда объединились для создания супермотоцикла и он уже здесь: Ducati Diavel 1260 Lamborghini будет выпущен ограниченной серией в 630 экземпляров. Цена уже известна.

Также интересно: У Ducati три новых байка, один из них электрический

Ducati и Lamborghini расположены в 100 километрах друг от друга, но они решили сблизиться, чтобы создать технический и дизайнерский шедевр на двух колесах. Основой для Diavel 1260 Lamborghini стал Diavel 1260 S, для которого создали новый внешний вид в стиле Lamborghini Sian FKP 37.

Diavel 1260 S оснащен 1,3-литровым двигателем с отдачей в 160 л.с. и 95 Нм. Байк также имеет полностью регулируемую подвеску Öhlins, односторонний алюминиевый маятник и тормозную систему Brembo.

Мощный байк получил уникальные колесные диски медного оттенка в стиле Lamborghini и набор карбоновых деталей: крышки радиатора, воздухозаборники, крышка глушителя, спойлер, центральная крышка бака, крышка сидений, передний и задний брызговики, крышка приборной панели и корпусы фар. Карбоновые элементы не только хорошо смотрятся, но и помогают уменьшить массу байка.

Ducati Diavel 1260 Lamborghini окрашивается лишь в один цвет – фирменный “армейский” зеленый от Lambo, а его кузов украшают цифры 63, как у Sian FKP 37 – это дань производителю суперкаров, основанному в 1963 году.

Фото: Ducati Diavel 1260 Lamborghini / Ducati

Еще одной особенностью этого Diavel является появление сразу двух логотипов марок Ducati и Lamborghini на панели приборов и топливном баке.

Всего будет выпущено 630 мотоциклов, каждый с индивидуальным номером, нанесенным на специальную алюминиевую табличку на раме байка. Также каждый владелец сможет приобрести особый шлем, выполненный в одном стиле с байком. Ducati Diavel 1260 Lamborghini уже можно заказать, цены начинаются с отметки 31 990 евро. При этом обычный Diavel 1260 S в Украине стоит 24 200 евро (23 390 в Италии).