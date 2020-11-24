Речь о хардкорном Panigale V4SP, спортбайке SuperSport 950 и эндуро велосипеде TK-01rr.

Ducati обновила свою линейку до 2021 модельного года, дополнив ее тремя новинками.

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Супербайк Panigale V4 SP является еще более динамичной версией V4 S и выступает соперником для BMW M 1000 RR. В арсенале новинки мощность в 214 л. с., крутящий момент 124 Нм при 9500 оборотах в минуту, карбоновые колеса почти на полтора килограмма легче стандартных, новые установки контроля тяги, полностью регулируемые подножки из анодированного алюминия, а также Track Kit со съемными зеркалами и держателем номерного знака.

Спортбайк SuperSport 950 стоит почти вдвое дешевле, а по характеристикам лишь немного уступает Panigale V4, да и выглядит почти так же агрессивно.

Модернизированный байк стал еще больше похожим на Panigale, на основе которого он построен, а также расширил список электронных помощников и получил несколько новых режимов езды.

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Последняя из трех новинок Ducati – это электрический горный велосипед Thok TK-01RR. Его электродвигатель Shimano EP8 весит 2,6 кг и развивает крутящий момент 85 Нм. Амортизаторы Ohlins входят в стандартную комплектацию.

Цены на обновленные мотоциклы и велосипеды Ducati 2021 модельного года: