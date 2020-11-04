"Черепаха" с эйр-бэгом защитит ключицы, грудную клетку, спину и плечи райдера в случае падения.

Итальянский производитель снаряжения для мотоциклов и мотоциклистов Alpinestars хорошо известен в мире двухколесных зверей. Фирма разработала множество инновационных продуктов, которые обеспечили непревзойденный уровень защиты, не жертвуя комфортом (или наоборот). Но, наверное, самая важная разработка Alpinestars – подушка безопасности Tech-Air 5 для мотоциклистов.

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Новинка в линейке Tech-Air предназначена специально для использования на бездорожье, а ее алгоритм работы откалиброван, чтобы обеспечить оптимальную защиту в случае аварии. Электронная установка разворачивает подушку безопасности в течение миллисекунд, чтобы защитить ключицы, грудную клетку, спину и плечи райдера.

Кроме того, внедорожный жилет Tech-Air от Alpinestars оснащен защитными накладками Bionic Pro v2 для защиты рук и груди пользователя. Во время рейдов “Дакар 2019” и “Дакар 2020” защитный жилет с подушкой безопасности был тщательно протестирован профессиональными мотоциклистами, чтобы гарантировать, что конечный продукт будет безупречным. Для ”Дакар 2021” жилеты с подушками безопасности будут обязательной частью снаряжения каждого гонщика.

На момент публикации подробности о цене и официальной дате выпуска Alpinestars Tech-Air Off-Road отсутствуют. Однако версия жилета для гоночных мотоциклов под названием Race стоит 1149,95 долларов, а его аналог для уличных байков стоит 799,95 долларов.

Фото: Alpinestars Tech-Air Off-Road / Alpinestars