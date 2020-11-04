"Черепаха" з айр-бегом захистить ключиці, грудну клітку, спину та плечі райдера у разі падіння.

Італійський виробник спорядження для мотоциклів та мотоциклістів Alpinestars добре відомий у світі двоколісних звірів. Фірма розробила безліч інноваційних продуктів, які забезпечили неперевершений рівень захисту, не жертвуючи комфортом (або навпаки). Та, напевно, найважливіша розробка Alpinestars – подушка безпеки Tech-Air 5 для мотоциклістів.

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Новинка в лінійці Tech-Air призначена спеціально для використання на бездоріжжі, а її алгоритм роботи відкалібрований, щоб забезпечити оптимальний захист, у випадку аварії. Електронна установка розгортає подушку безпеки протягом мілісекунд, щоб захистити ключиці, грудну клітку, спину та плечі райдера.

Крім того, позашляховий жилет Tech-Air від Alpinestars оснащений захисними накладками Bionic Pro v2 для захисту рук та грудей користувача. Під час рейдів “Дакар 2019” та “Дакар 2020” захисний жилет з подушкою безпеки був ретельно протестований професійними мотоциклістами, щоб гарантувати, що кінцевий продукт буде бездоганним. Для “Дакар 2021” жилети з подушками безпеки будуть обов’язковою частиною спорядження кожного гонщика.

На момент підготовки публікації подробиці щодо ціни та офіційної дати випуску Alpinestars Tech-Air Off-Road відсутні. Однак версія жилета для гоночних мотоциклів під назвою Race коштує 1149,95 доларів, а його аналог для вуличних байків коштує 799,95 доларів.

Фото: Alpinestars Tech-Air Off-Road / Alpinestars