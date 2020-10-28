У ньому є дух та технології славетної американської марки. Велосипеди Harley-Davidson випускатиме дочірня фірма Cycle Company, а перша модель носить назву Serial 1.

У Harley-Davidson переконані, що за електричним транспортом – майбутнє. Оскільки електричний мотоцикл LiveWire можуть дозволити собі далеко не всі бажаючі, виробник мотоциклів з Мілуокі заснував дочірню компанію, котра випускатиме електричні велосипеди.

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“Простір електричних велосипедів знаходиться в авангарді глобальної революції мобільності. Створення Serial 1 дозволяє Harley-Davidson відігравати ключову роль у цій революції та забезпечити неперевершений досвід їзди, що ґрунтується на свободі та пригодах”, – йдеться у прес-релізі нового виробника.

Serial 1 від Cycle Company демонструється, як концепт, хоча він повністю готовий до роботи. Однак у Harley-Davidson вирішили створити інтригу і розкриватимуть деталі про двоколісник поступово. Спершу показали серію світлин та назвали кілька технічних подробиць, а детальні характеристики та ціни обіцяють оголосити 16 листопада. Поставки на ринок Північної Америки розпочнуться весною 2021 року.

Електричний велосипед створений у стилі першого байка Вільяма С. Харлі та Артура Девідсона 1903 року. Чорна рама з коричневим сидінням, білі шини та поліровані пружини створюють безпомилково впізнаваний ретро-стиль Harley-Davidson.

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Виробник повідомляє, що електричний мотор велосипеда встановлений у центрі рами – поруч з педалями, а акумуляторна батарея вмонтована в раму. Потужність чи запас ходу Serial 1 не згадуються.

Цікава деталь, помітна на фото – ремінний привід, замість традиціного для велосипедів ланцюга. Ця деталь споріднює велосипед з електробайком Harley-Davidson LiveWire. Фари та задні ліхтарі інтегровані в раму, маточини коліс мають конструкцію через вісь, а двопоршневі гідравлічні гальма, схоже, є агрегатами Tektro з 203-міліметровими просвердленими дисками. Також привертає увагу відсутність “зайвих” деталей – прихованих гальмівних дротів та колісних щитків.

Фото: електричний велосипед Cycle Company Serial 1 від Harley-Davidson