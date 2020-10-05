Запас ходу двоколісника становить 25 кілометрів.

Лінійку фірмових електричних засобів пересування Mercedes-Benz EQ поповнив самокат, котрий збільшить пробіг EQC, EQV та решти батарейних “Мерседесів” на 25 кілометрів. Втім, для придбання електросамоката зовсім не обов’язково бути власником Mercedes.

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Досить складно уявити покупця недешевого електрокара, що їде на бізнесову зустріч верхи на самокаті. Однак саме так, схоже, це бачать у Mercedes-Benz. Виробник пояснює, що електросамокат є “чудовим способом подолання першої та останньої милі”, іншими словами, дозволить, наприклад, доїхати від паркінгу до офісу та назад, замість пішої прогулянки.

Для тих же, хто не може дозволити собі стати власником нового автомобіля від шанованого німецького бренду, двоколісник буде першим транспортним засобом з логотипом Mercedes-Benz.

З розробкою персонального транспорту німецькому автовиробнику допомогла швейцарська компанія Micro Mobility Systems AG. Виконаний із високоякісних матеріалів та оснащений найсучаснішими компонентами, eScooter важить 13,5 кілограмів і споряджений акумулятором на 7,8 А*год із елементами LG. Електричний двигун, що рухає заднє колесо, має номінальну потужність 250 Вт та пік 500 Вт, що забезпечує максимальну швидкість у 20 км/год. Діапазон пробігу на одному заряді складає 25 кілометрів. На зарядку від побутової мережі потрібно 3-3,5 години, а поповнити енергію на 70% можна за дві години.

Фото: електричний самокат Mercedes-Benz eScooter / Daimler

На відміну від більшості електричних самокатів на ринку, новинка має подвійну підвіску та колеса діаметром у 20 сантиметрів для максимального комфорту їзди на нерівних поверхнях. Виробник запевняє, що eScooter здатен пройти понад 5000 кілометрів до того, часу, як йому знадобиться заміна батарей.

eScooter складається, щоб його можна було легко транспортувати, має світлодіодну оптику спереду і ззаду, гальма (1 переднє і 2 задні), цифрову панель приладів та стійку для номерного знаку – у Німеччині, наприклад, вони є обов’язковими для такого транспорту. Крім того, самокат підтримує зв’язок зі смартфоном користувача за допомогою Bluetooth та спеціального додатку.

Mercedes поки не називає ціни та не повідомляє, коли скутери з’являться у вільному продажу, але дозволяє побачити самокат в дії на відео.