Веломотор або мотовелосипед, як явище, з'явився наприкінці 1920-х років, а у тридцятих вже мав широку популярність. Через сто років історія може повторитись.

Наприкінці минулого року марка Segway представила кілька своїх майбутніх міських двоколісників з електромоторами, включаючи eMoped. Тепер же C80 доступний для попереднього замовлення на Indiegogo.

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Segway eMoped C80 має вигляд базового сидячого скутера, але з педалями, тому це також електричний велосипед. За енциклопедійним визначенням це “веломотор” або “мотовелосипед”. Завдяки електромотору низької потужності, для експлуатації новинки Segway в Україні не знадобиться водійське посвідчення.

eMoped оснащується мотором потужністю 750 Вт, який забезпечує йому рух з максимальною швидкістю до 32 км/год. А змінний літій-іонний акумулятор на 48 В (24 А/год, 1152 Вт-год), розміщений під сидінням, забезпечує діапазон пробігу до 85,8 км.

Гальма реалізовані за допомогою дискового механізму спереду і барабанного – ззаду, крім того, веломотор підтримує рекуперативне гальмування, яке повертає енергію в акумулятор.

Мотовелик оснащений амортизованою передньою вилкою та задньою підвіскою з центральною пружиною. Світлодіодні фари, сигнали поворотів, світловідбивачі на педалях та світлові індикатори на кермі забезпечують райдеру кращу видимість, а компактна панель приладів – необхідну інформацію про транспорт. Ззаду також є невелика вантажна стійка.

Фото: Segway eMoped C80 / Segway

Segway також пропонує додаток RideyGo!, що працює на смартфоні користувача з NFC-чіпом та виконує функцію антиугону. Будь-яке переміщення припаркованого C80 призведе до того, що на телефон користувача буде надіслано сповіщення, одночасно спрацюють звукові та візуальні сигнали на eMoped та заблокуються його колеса, через 3-4 секунди. Але якщо легковажному опортуністу все ж вдається перемістити чужий скутер, мобільний додаток можна використовувати для відстеження його місцезнаходження за допомогою GPS.

В даний час Segway eMoped C80 доступний для замовлення на Indiegogo, де ціни починаються з 1899 доларів США (регулярна роздрібна ціна буде 2199 доларів), відправки замовникам повинні розпочатись у листопаді.