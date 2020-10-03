Веломотор или мотовелосипед, как явление, появился в конце 1920-х годов, а в тридцатых уже имел широкую известность. Через сто лет история может повториться.

В конце прошлого года марка Segway представила несколько своих будущих городских двухколесников с электромоторами, включая eMoped. Теперь же C80 доступен для предварительного заказа на Indiegogo.

Также интересно: Футуристическое мобильное кресло Segway S-Pod способно развивать скорость до 40 км/ч

Segway eMoped C80 имеет вид базового сидящего скутера, но с педалями, поэтому это также электрический велосипед. По определению энциклопедии это "веломотор" или "мотовелосипед". Благодаря электромотору низкой мощности, для эксплуатации новинки Segway в Украине не понадобится водительское удостоверение.

eMoped оснащается мотором мощностью 750 Вт, который обеспечивает ему движение с максимальной скоростью до 32 км/ч. А сменный литий-ионный аккумулятор на 48 В (24 А/ч, 1152 Вт-ч), размещенный под сиденьем, обеспечивает диапазон пробега до 85,8 км.

Тормоза реализованы с помощью дискового механизма спереди и барабанного – сзади, кроме того, веломотор поддерживает рекуперативное торможение, которое возвращает энергию в аккумулятор.

Мотовелик оснащен амортизированной передней вилкой и задней подвеской с центральной пружиной. Светодиодные фары, сигналы поворотов, светоотражатели на педалях и световые индикаторы на руле обеспечивают райдеру лучшую видимость, а компактная панель приборов – необходимую информацию о транспорте. Сзади также есть небольшая грузовая стойка.

Фото: Segway eMoped C80 / Segway

Segway предлагает приложение RideyGo!, которое работает на смартфоне пользователя с NFC-чипом и выполняет функцию антиугона. Любое перемещение припаркованного C80 приведет к тому, что на телефон пользователя будет отправлено оповещение, одновременно сработают звуковые и визуальные сигналы на eMoped и заблокируются его колеса, через 3-4 секунды. Но если легкомысленному оппортунисту все же удается переместить чужой скутер, мобильное приложение можно использовать для отслеживания его местоположения по GPS.

В настоящее время Segway eMoped C80 доступен для заказа на Indiegogo, где цены начинаются с 1899 долларов США (регулярная розничная цена будет 2199 долларов), отправки заказчикам должны начаться в ноябре.