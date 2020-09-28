Водителю электрического скутера не всегда нужно иметь свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение.

Полицейские часто останавливают скутеры или электрические двухколесные транспортные средства, поскольку в большинстве случаев никаких регистрационных документов у водителя нет. Водитель получает штраф и в некоторых случаях может даже лишиться скутера.

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Однако не всегда на скутер или электробайк нужно иметь свидетельство о регистрации и водительское удостоверение. Не зная норм закона, водителю сложно аргументировать, что для этого транспортного средства не предусмотрены регистрация и водительское удостоверение.

Поэтому данная публикация подготовлена ​​специально для владельцев и водителей скутеров, для того чтобы при встрече с работниками полиции они могли защитить себя самостоятельно, ссылаясь на конкретные нормы закона.

Ответственность

Согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн.

Согласно ч.6 ст.121 КУоАП управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусматривает наложение штрафа в размере 170 грн. При этом, возможно задержание автомобиля, то есть штрафплощадка (ст.265-2 КУоАП).

Дальше интереснее. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусматривает штраф в размере 255 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового (ч.7 ст.121 КУоАП). При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако скутер задерживается в любом случае до решения дела в суде.

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Требования к регистрации ТС и наличие водительского удостоверения



Согласно п.п.30.1 ПДД владельцы механических транспортных средств должны зарегистрировать их в уполномоченном органе МВД в течение 10 дней с момента приобретения. Согласно п.п.2.9.в ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД.

Подпунктом 2.1 ПДД предусмотрено, что водитель механического транспортного средства должен иметь при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и регистрационный документ на транспортное средство.

Итак, ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории “механический”.

Как отличить механическое транспортное средство

Законодательством разграничены понятия “механическое транспортное средство” и “транспортное средство”. Разница между этими понятиями заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.

Согласно п. 1.10 Правил дорожного движения механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в частности, на транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

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В то же время пункт 1.10 ПДД определяет, что:

транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов;

механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот срок распространяется в том числе на транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;

мопед – двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Итак, транспортное средство, в частности скутер с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя больше 3 кВт. В то же время, любое транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания, независимо от его рабочего объема принадлежит к механическим транспортным средствам.

К какой категории ТС относятся скутеры

Согласно п.2.13 ПДД к транспортным средствам категории А1 относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

При этом пунктом 3 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного постановлением КМУ от 08.05.1993 № 340, предусмотрено, что транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии удостоверения водителя, подразделяются на следующие категории, в частности, А1 – мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Указанное свидетельствует о том, что к категории А1 относятся транспортные средства, в частности скутеры, с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, так как они относятся к механическим транспортным средствам в понимании Закона Украины "О дорожном движении". На эти транспортные средства право на управление предполагает наличие разрешительных документов.

Выводы

Наличие водительского удостоверения и регистрационного документа предусмотрено исключительно для “механических” транспортных средств. Механическими считают электроскутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, а также все ТС с двигателем внутреннего сгорания.

Если электрический скутер имеет мощность менее 3 кВт, он не принадлежит категории “механический” и соответственно не предусматривает для водителя необходимости иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ.

В случае, если транспортное средство с электродвигателем имеет мощность более 3 кВт, наличие указанных документов является обязательным. Отсутствие этих документов предусматривает штрафы и задержание скутера.

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