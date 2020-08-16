Мотоциклы и скутеры – пожалуй, лучшее решение для курьеров в теплый период года. Но к надежности здесь особые требования, поэтому покупать лучше новую технику, чтобы не терять деньги и время на ремонт подержанной.

Работа в курьерской службе связана с огромными пробегами в течение короткого периода времени. Поэтому чтобы выбрать мототехнику для работы, надо выбирать по нескольким важным показателям. Кроме цены двухколесного траснпорта, надо обращать внимание на расход топлива и доступность обслуживания, надежность и ремонтопригодность.

На основе этих параментов "Авто24" подобрали самые доступные, надежные и дешевые варианты мотоциклов и скутеров, представленных на украинском рынке.

Очень простой, по некоторым техническим решениям даже примитивный мотоцикл. Он рассчитан на огромные нагрузки – в Индии на таких байках ездят целыми семьями. Стоит чуть больше тысячи долларов США, при этом есть выбор между 125- и 150- кубовыми версиями, а в качестве опции предлагается передний дисковый тормоз. Есть также версия Х с высоким передним крылом. Потребляет Bajaj Boxer около 2,5-3 литров бензина на сотню километров. С надежностью все хорошо – отзывов в сети об этих мотоциклах очень много и почти все они – положительные. Производитель дает на него гарантию 2 года без ограничения пробега.

В условиях мегаполиса скутер имеет существенные преимущества по сравнению с мотоциклом. Во-первых, не надо переключать передачи. Во-вторых, под сиденьем есть большой багажник. Впрочем, курьеры все равно устанавливают сзади большую фирменную сумку для продуктов. Но есть один значительный недостаток: если сравнивать Orbit 150 с тем же Bajaj Boxer, то скутер потребляет значительно больше горючего – около 3,5-4,0 литров на сотню. А бак небольшой – всего 5 литров. Поэтому заправляться придется часто. Но эти недостатки перекрываются комфортом в городе. Поэтому стоит решить для себя, какая концепция вам ближе. Стоит SYM Symply 150 тоже чуть больше тысячи долларов.

Lifan LF150-2E

Китайский мотоцикл относительно неплохого качества. По цене и экономичности он почти не отличается от Bajaj Boxer. К тому же передние дисковые тормоза у него “в базе”. Но подвеска для наших дорог настроена не самым лучшим образом. Кроме того, мотоцикл быстро теряет в цене – проехав на нем несколько сезонов, продавать его приходится со значительным дисконтом. Новый стоит около тысячи долларов.

GEON Pantera N200

Главные преимущества Pantera N200 – хорошее оснащение и внешний вид. Главные недостатки – качество производства и цена. Дело в том, что GEON формально – украинский бренд, который заказывает технику в Китае, очевидно, у разных поставщиков. Эффективно контролировать качество по такой схеме удается не всегда, поэтому покупка GEON имеет некоторые риски. Серозные поломки случаются не часто, но мелкие неисправности беспокоят регулярно. Просят за Pantera N200 немало – около 1 200 долларов.

Zongshen Ventus 150

Стоит даже меньше тысячи долларов, но имеет длинный список недостатков. Он очень сильно теряет в цене даже после первого сезона эксплуатации, имеет низкую надежность, проблемы с наличием запчастей и гарантийным сервисом. На содержание этого мотоцикла в хорошем техническом состоянии придется тратить много времени и усилий.

Alfa FT110-2

Также предлагается под брендом Musstang и тем же названием FT110-2. Купить такой новый мотоцикл можно за сумму примерно в 600 долларов. К нему есть очень много вопросов относительно качества и долговечности, но невысокая цена на фоне конкурентов делает ALFA FT110-2 очень привлекательным предложением. Эта техника продается в огромном количестве, поэтому большинство ее недостатков давно известны, кроме того, нет никаких проблем с запасными частями.

Spark SP125C-4WQ

Новый китайский скутер за 750 долларов, конечно, имеет конструктивные недостатки, но и цена у него меньше чем у, скажем, тайваньских конкурентов. Для работы в курьерских службах он вполне подходит. Самым существенным минусом можно назвать относительно высокий, чуть больше трех литров на сотню, расход топлива.

Также интересно: Тест-драйв Bajaj Avenger 220 Street: доступное удовольствие