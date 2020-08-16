Мотоцикли та скутери – мабуть, найкраще рішення для кур’єрів у теплий період року. Але до надійності тут особливі вимоги, тому краще купувати нову техніку, аби не втрачати гроші та час на ремонт вживаної.

Робота у кур’єрській службі пов’язана з величезними пробігами протягом короткого періоду часу. Тож щоб обрати мототехніку для роботи, треба обирати за кількома важливим показниками. Окрім ціни двоколісного траснпорту, треба звертати увагу на витрати пального та доступність обслуговування, надійність та ремонтоздатність.

На основі цих параментів “Авто24” підібрали найдоступніші, найнадійніші та найдешевші варіанти мотоциклів та скутерів, представлених на українському ринку.

Дуже простий, за деякими технічними рішеннями навіть примітивний мотоцикл. Він розрахований на величезні навантаження – в Індії на таких байках їздять цілими сім’ями. Коштує трохи більше тисячі доларів США, при цьому є вибір між 125- та 150- кубовими версіями, а у якості опції пропонується переднє дискове гальмо. Є також версія Х з високим переднім крилом. Споживає Bajaj Boxer близько 2,5 – 3 літрів бензину на сотню кілометрів. З надійністю усе добре – відгуків у мережі про ці мотоцикли дуже багато і маже усі вони – позитивні. Виробник дає на нього гарантію 2 роки без обмеження пробігу.

В умовах мегаполісу скутер має суттєві преваги у порівнянні з мотоциклом. По-перше, не треба перемикати передачі. По-друге, під сидінням є великий багажник. Втім, кур’єри все одно встановлюють позаду велику фірмову сумку для продуктів. Але є один значний недолік: якщо порівнювати Orbit 150 з тим же Bajaj Boxer, то скутер споживає значно більше пального – близько 3,5 – 4,0 літрів на сотню. А бак невеличкий – усього 5 літрів. Тож заправлятись доведеться часто. Але ці недоліки перекриваються комфортом у місті. Тож варто вирішити для себе, яка концепція вам ближче. Коштує SYM Symply 150 теж трохи більше тисячі доларів.

Lifan LF150-2E

Китайський мотоцикл відносно непоганої якості. За ціною та економічністю він майже не відрізняється від Bajaj Boxer. До того ж передні дискові гальма у нього “в базі”. Але підвіска для наших доріг налаштована не найкращим чином. Крім того, мотоцикл швидко втрачає в ціні – проїхавши на ньому кілька сезонів, продавати його доводиться зі значним дисконтом. Новий коштує близько тисячі доларів.

GEON Pantera N200

Головні переваги Pantera N200 – гарне оснащення та зовнішній вигляд. Головні недоліки – якість виробництва та ціна. Справа у тому, що GEON формально – український бренд, який замовляє техніку в Китаї, очевидно, у різних постачальників. Ефективно контролювати якість за такої схемі вдається не завжди, тому покупка GEON має деякі ризики. Серозні поломки трапляються не часто, але дрібні несправності турбують регулярно. Просять за Pantera N200 немало – близько 1200 доларів.

Zongshen Ventus 150

Коштує навіть менше тисячі доларів, але має довгий список недоліків. Він дуже сильно втрачає у ціні навіть після першого сезону експлуатації, має низьку надійність, проблеми з наявністю запчастин та гарантійним сервісом. На утримання цього мотоцикла у гарному технічному стані доведеться витрачати багато часу та зусиль.

Alfa FT110-2

Також пропонується під брендом Musstang і тою самою назвою FT110-2. Купити такий новий мотоцикл можна за суму приблизно у 600 доларів. До нього є дуже багато питань щодо якості та довговічності, але невисока ціна на фоні конкурентів робить ALFA FT110-2 дуже привабливою пропозицією. Ця техніка продається у величезній кількості, тому більшість її недоліків давно відомі, крім того, немає ніяких проблем з запасними частинами.

Spark SP125C-4WQ

Новий китайський скутер за 750 доларів, звичайно, має конструктивні недоліки, але і ціна у нього менша аніж у, скажімо, тайванських конкурентів. Для роботи у кур’єрських службах він цілком підходить. Найсуттєвішим мінусом можна назвати відносно високу, трохи більше трьох літрів на сотню, витрату пального.

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