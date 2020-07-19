18:06, сьогодні 0

Новий скутер, який коштує дешевше останнього iPhone, здатен вирішити дуже багато проблем мешканця мегаполісу. Проте не все так ідеально, як здається. Для комфортної експлуатації тайванський Symply 2 потребуватиме деяких удосконалень.

Текст: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк

Скутер – мабуть найкращий транспорт для великого міста. Зручність посадки, автоматична трансмісія, великий багажник під сидінням, вузьке кермо для зручності пересування у заторах – усе це дуже вагомі преваги. Проте столиця України досить динамічне місто у плані швидкості потоку. Тут на скутері об’ємом до 50 кубиків відчуваєш себе явним аутсайдером, а ось 125/150 кубів це вже мінімально комфортний рівень.

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У бюджетному сегменті пропозицій з такою кубатурою чимало. Проте, якщо відкинути китайців, то тайванський SYM, який є близьким родичом Hyundai, залишається найдоступнішим прийнятним варіантом з точки зору співвідношення ціни та якості. Найдешевша модель цього бренду має одразу два імені: його називають Symply 2 або Orbit. За новенький 150 кубовий скутер дилери просять усього 1139 доларів.

Скільки їсть та скільки їде

Прискорення на SYM Symply2 150 досить динамічне до, приблизно, 70-80 км/год. Далі, якщо довго їхати з викрученою ручкою газу, можна розігнатись до 100 кілометрів на годину. Проте не сказати що така швидкість надто дискомфортна для цього скутера. Якщо дорога гарна і немає бокового вітру, їхати “соточку” можна багато кілометрів поспіль.

За першу пройдену сотню кілометрів тайванський скутер спалив рівно три з половиною літри А95. У подальшому скутер споживав А92 і ніякої помітної різниці, а ні в динаміці, а ні у витраті пального помітно не було. Це вельми типовий показник, як для карбюраторної техніки такої кубатури.

Як іде

Підвіска цього скутера розрахована на гарні дороги. На столичних колодовбинах передня вилка видається жорсткуватою, навіть при вазі рейдера у 90 кг. Але пробити її майже неможливо і це достойна плата за певний дискомфорт. Задня підвіска, не дивлячись на те, що тут усього один амортизатор з пружиною, чудово відпрацьовує недоробки комунальників. Навіть з пасажиром вагою близько 60 кг задня підвіска не сильно просідає і справляється з вадами дорожнього покриття. За майже 500 тестових кілометрів ні разу не виникало бажання регулювати преднатяг, хоч така можливість і передбачена.

Передні дискові гальма спершу здались не надто ефективними, але вже після другої сотні кілометрів пробігу зусилля на важелі стало суттєво меншим, а скутер став зупинятись краще. Очевидно, колодки притерлись і почали повністю прилягати до диска. Але ефективність гальмування переднім колесом усе одно гірша, аніж, наприклад, у Bajaj Avenger з якого довелось пересісти на Symply 2.

Задні гальма барабанні і вимагати від них надто багато не варто, проте зі своєю задачею вони справляються непогано. Загалом для міського ритму руху і відносно невисоких швидкостей таких гальм цілком достатньо.

Дуже непогано тайванський скутер почувається у повороті. Тут якраз трохи надмірна жорсткість передньої підвіски стає превагою. Під стать підвісці і гума, яка добре тримає скутер на віражах. Під кінець тесту, коли Symply2 став немов рідний, закладання його в повороти перетворилось на захоплюючу забавку, хоча виробляти подібне зі скутерами, зазвичай, не дуже цікаво.

Ергономіка та недоліки

При зрості у 178 сантиметрів посадка на Symply 2, що називається, у самий раз. Можна сидячи на сидінні вільно доставати до землі обома ногами, при цьому ноги майже повністю випрямляються. Очевидно, що ця техніка піддійте і людям з більшим зростом та з більшою вагою.

Саме сидіння досить зручне і для поїздок на невеликі відстані цілком підходить. Пасажир теж не скаржиться на дискомфорт – місця цілком вистачає.

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Під сидінням місце для одного шолому. Там, вочевидь, легко розміститься стандартний для скутерів напівлицьовик, але повнорозмірний інтеграл туди не влазить. Також у ниші для шолому є кнопка блокування, але блокує вона не центральну підніжку, як на стареньких японських скутерах, а систему запалювання. В результаті скутер не можна завести, але можна зняти з підніжки і укотити. Блокування рульової колонки також не передбачене. Але ж Україна не Тайвань і для наших реалій просто необхідно мати хоч якусь протиугінну систему.

Ще один недолік пов’язаний з частими візитами на АЗС. Об’єм баку усього 5 літрів. Цього у теорії вистачить на 130-150 кілометрів, але стрілка на панелі приладів опускається до нижнього значення вже за сотню кілометрів, отже “капати” у бак по 3-4 літри доводиться часто.

Загальні враження

У цілому SYM Symply 2 150 справляє враження добротного скутеру, який здатен багато сезонів поспіль допомагати своєму власнику боротись з заторами, легко прискорюватись до автомобільних швидкостей та зовсім не заморочуватись з пошуком місць для паркування. Він дійсно економить час, гроші, та нерви.

Для прикладу, маршрут від будинка в передмісті до центру Києва завдовжки у 30 кілометрів долається автомобілем у годину-пік приблизно за годину або півтори. SYM Symply 2 150 легко справляється з цією задачею за 40 хвилин, а поточні витрати на такий скутер цілком можна порівняти з оплатою проїзду у громадському транспорті.

Що ж стосується відсутності заводських протиугінних систем, то цей недолік можна виправити методом торгу. При невисокій ціні скутера дилери навряд чи можуть зробити суттєву знижку на техніку, але виторгувати подарунок у вигляді сигналізації, замка або іншого додаткового обладнання цілком можливо.

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