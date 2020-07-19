19:50, 19 июля 0

Новый скутер, который стоит дешевле последнего iPhone, способен решить очень много проблем жителя мегаполиса. Однако не все так идеально, как кажется. Для комфортной эксплуатации тайваньский Symply 2 потребует некоторых усовершенствований.

Текст: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк

Скутер – пожалуй лучший транспорт для большого города. Удобство посадки, автоматическая трансмиссия, большой багажник под сиденьем, узкий руль для удобства передвижения в пробках – все это очень весомые преимущества. Однако столица Украины – довольно динамичный город в плане скорости потока. Здесь на скутере объемом до 50 кубиков чувствуешь себя явным аутсайдером, а вот 125/150 кубов – это уже минимально комфортный уровень.

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В бюджетном сегменте предложений с такой кубатурой немало. Однако, если отбросить китайцев, то тайваньский SYM, который является близким родственником Hyundai, остается самым доступным приемлемым вариантом с точки зрения соотношения цены и качества. Самая дешевая модель этого бренда насчитывает сразу два имени: его называют Symply 2 или Orbit. За новенький 150 кубовый скутер дилеры просят всего 1139 долларов.

Сколько ест и сколько едет

Ускорение на SYM Symply2 150 достаточно динамичное до, примерно, 70-80 км/ч. Далее, если долго ехать с выкрученной ручкой газа, можно разогнаться до 100 километров в час. И не сказать, что такая скорость слишком дискомфортна для этого скутера. Если дорога хорошая и нет бокового ветра, ехать “соточку” можно много километров подряд.

За первую пройденную сотню километров тайваньский скутер сжег ровно три с половиной литра А95. В дальнейшем скутер потреблял А92 и никакой заметной разницы, ни в динамике, ни в расходе топлива заметно не было. Это весьма типичный показатель, как для карбюраторной техники такой кубатуры.

Как идет

Подвеска этого скутера рассчитана на хорошие дороги. На столичных ямах передняя вилка выдается жестковатой, даже при весе рейдера в 90 кг. Но пробить ее почти невозможно, и это достойная плата за определенный дискомфорт. Задняя подвеска, не смотря на то, что здесь всего один амортизатор с пружиной, прекрасно отрабатывает недоделки коммунальщиков. Даже с пассажиром весом около 60 кг задняя подвеска не сильно проседает и справляется с недостатками дорожного покрытия. За почти 500 тестовых километров ни разу не возникало желания регулировать преднатяг, хоть такая возможность и предусмотрена.

Передние дисковые тормоза сначала показались не очень эффективными, но уже после второй сотни километров пробега усилие на рычаг стало существенно меньше, а скутер стал останавливаться лучше. Видимо, колодки притерлись и начали полностью прилегать к диску. Но эффективность торможения передним колесом все равно хуже, чем, например, в Bajaj Avenger, с которого пришлось пересесть на Symply 2.

Задние тормоза барабанные и требовать от них слишком много не стоит, однако со своей задачей они справляются неплохо. В общем для городского ритма движения и относительно невысоких скоростей таких тормозов вполне достаточно.

Очень неплохо тайваньский скутер чувствует себя в повороте. Здесь как раз немного чрезмерная жесткость передней подвески становится достоинством. Под стать подвеске и резина, которая хорошо держит скутер на виражах. Под конец теста, когда Symply2 стал словно родной, закладывание его в повороты превратилось в увлекательную забаву, хотя производить подобное со скутерами, обычно не очень интересно.

Эргономика и недостатки

При росте в 178 сантиметров посадка на Symply 2, что называется, в самый раз. Можно, сидя на сидении, свободно доставать до земли обеими ногами, при этом ноги почти полностью выпрямляются. Очевидно, что эта техника подойдет и людям с большим ростом и с большим весом.

Само сидение достаточно удобное и для поездок на небольшие расстояния вполне подходит. Пассажир тоже не жалуется на дискомфорт – места вполне хватает.

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Под сиденьем место для одного шлема. Там, очевидно, легко разместится стандартный для скутеров полулицевик, но полноразмерный. Интеграл туда не влезает. Также в нише для шлема есть кнопка блокировки, но она блокирует не центральную подножку, как на старых японских скутерах, а систему зажигания. В результате скутер нельзя завести, но можно снять с подножки и укатить. Блокировка рулевой колонки также не предусмотрена. Но Украина – не Тайвань и для наших реалий просто необходимо иметь хоть какую-то противоугонную систему.

Еще один недостаток связан с частыми визитами на АЗС. Объем бака всего 5 литров. Этого в теории хватит на 130-150 километров, но стрелка на панели приборов опускается до нижнего значения уже за сотню километров, так что “капать” в бак по 3-4 литра приходится часто.

Общие впечатления

В целом SYM Symply 2 150 производит впечатление добротного скутера, который способен много сезонов подряд помогать своему владельцу бороться с пробками, легко ускоряться до автомобильных скоростей и вовсе не заморачиваться с поиском мест для парковки. Он действительно экономит время, деньги и нервы.

Для примера, маршрут от дома в пригороде до центра Киева длиной в 30 километров преодолевается автомобилем в час-пик примерно за час или полтора. SYM Symply 2 150 легко справляется с этой задачей за 40 минут, а текущие расходы на такой скутер вполне можно сравнить с оплатой проезда в общественном транспорте.

Что же касается отсутствия заводских противоугонных систем, то этот недостаток можно исправить методом торга. При невысокой цене скутера дилеры вряд ли могут сделать существенную скидку на технику, но выторговать подарок в виде сигнализации, замка или другого дополнительного оборудования вполне возможно.

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