В Украине продолжается разработка законопроекта, касающегося порядка движения электроскутеров, моноколес, сигвея и другого малогабаритного электротранспорта. В Турции также были похожие проблемы и решили их достаточно радикально.

В Турции разработали правила для пользования электроскутерами как отдельным видом транспорта, предусматривающие ограничение скорости до 18 км/ч и запрет на пользование детьми в возрасте до 16 лет.

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Об этом рассказал министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмаилоглу. "Порядок использования электронных скутеров будет предусматривать много правил. Среди первоочередных – определение возрастного ограничения для пользователей и вопросы безопасности. Кроме того, определение скорости и городских маршрутов станут следующими вопросами, которые будут подлежать регулированию", – пояснил министр.

По его словам, скорость движения электроскутеров будет ограничена 18 км в час. Лицам в возрасте до 16 лет запретят управлять этим транспортом, после 16-ти – необходимо иметь права на пользование мотороллером, а после 18 лет – никаких ограничений.

Электроскутеры будет запрещено использовать на пешеходных дорожках и тротуарах, для них оборудуют специальные парки. Новые правила вступят в силу в начале 2021 года.

В министерстве отмечают, что сейчас в Турции электроскутеры есть у более 3 млн человек. Прогнозируется, что это количество увеличится в 6 раз в течение следующих четырех лет. Популярность и активность использования электроскутеров в стране значительно возросло во время пандемии коронавируса.

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