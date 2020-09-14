В Україні триває розробка законопроекту, який стосується порядку руху електроскутерів, моноколіс, сігвеїв та іншого малогабаритного електротранспорту. В Туреччині також були схожі проблеми і вирішили їх досить радикально.

У Туреччині розробили правила для користування електроскутерами як окремим видом транспорту, що передбачають обмеження швидкості до 18 км/год і заборону на користування дітьми віком до 16 років.

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Про це розповів міністр транспорту та інфраструктури Аділ Караісмаїлоглу. "Порядок використання електронних скутерів передбачатиме багато правил. Серед першочергових - визначення вікового обмеження для користувачів та питання безпеки. Крім того, визначення швидкості та міських маршрутів стануть наступними питаннями, що підлягатимуть регулюванню", - пояснив міністр.

За його словами, швидкість руху електроскутерів буде обмежена 18 км за годину. Особам віком до 16 років заборонять керувати цим транспортом, після 16-ти - необхідно мати права на користування моторолером, а після 18 років — жодних обмежень.

Електроскутери буде заборонено використовувати на пішохідних доріжках і тротуарах, для них обладнають спеціальні парки. Нові правила набудуть чинності на початку 2021 року.

У міністерстві зазначають, що зараз у Туреччині електроскутери мають більше 3 млн людей. Прогнозується, що ця кількість збільшиться в 6 разів протягом наступних чотирьох років. Популярність та активність використання електроскутерів у країні значно зросла під час пандемії коронавірусу.

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