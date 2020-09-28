Водію скутера не завжди потрібно мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і посвідчення водія.

Поліцейські часто зупиняють скутери, оскільки у більшості випадків жодних реєстраційних документів водій не має. Водій отримує штраф і у деяких випадках може навіть позбутись скутера.

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Однак не завжди на скутер потрібно мати свідоцтво про реєстрацію і посвідчення водія. Не володіючи нормами закону, водієві складно аргументувати, що для цього транспортного засобу не передбачено реєстрацію і посвідчення водія.

Тому дана публікація підготована спеціально для власників та водіїв скутерів, для того щоб при зустрічі з працівниками поліції вони могли захистити себе самостійно, посилаючись на конкретні норми закону.

Відповідальність

Згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Відповідно до ч.6 ст.121 КУпАП керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку, передбачає накладення штрафу в розмірі 170 грн. При цьому, можливе затримання автомобіля, тобто штрафмайданчик (ст.265-2 КУпАП).

Далі цікавіше. За повторне протягом року вчинення цього порушення передбачає штраф в розмірі 255 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого (ч.7 ст.121 КУпАП). При повторному порушенні рішення приймає вже суд, однак скутер затримується у будь-якому випадку до вирішення справи у суді.

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Вимоги до реєстрації ТЗ та наявності посвідчення водія

Відповідно до п.п.30.1 ПДР власники механічних транспортних засобів повинні зареєструвати їх в уповноваженому органі МВС протягом 10 діб з моменту придбання. Згідно з п.п.2.9.в ПДР водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у сервісному центрі МВС.

Підпунктом 2.1 ПДР передбачено, що водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії та реєстраційний документ на транспортний засіб.

Отже, ключовим моментом для обов’язкової наявності вказаних документів є віднесення транспортного засобу до категорії «механічний».

Як відрізнити механічний транспортний засіб

Законодавством розмежовані поняття «механічний транспортний засіб» та «транспортний засіб». Різниця між цими поняттями полягає у наявності двигуна внутрішнього згорання, а також потужності електродвигуна.

Відповідно до п. 1.10 Закону “Про дорожній рух” механічний транспортний засіб – транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється, зокрема, на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

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Водночас пункт 1.10 ПДР визначає, що:

транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

механічний транспортний засіб – транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється зокрема на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт;

мопед – двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об`ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Отже, транспортний засіб, зокрема скутер, з електродвигуном вважається механічним за умови, що потужність двигуна понад 3 кВ. Водночас, будь-який транспортний засіб, що приводиться у рух за допомогою двигуна внутрішнього згоряння, незалежно від його робочого об’єму належить до механічних транспортних засобів.

До якої категорії ТЗ належать скутери

Згідно з п.2.13 ПДР до транспортних засобів категорії А1 належать мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт.

При цьому, пунктом 3 Положення про порядок видачі посвідчень водія, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 № 340, передбачено, що транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, поділяються на такі категорії, зокрема, А1 – мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби, які мають двигун з робочим об`ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Вказане свідчить про те, що до категорії А1 належать транспортні засоби, зокрема скутери, з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, так як саме вони належать до механічних транспортних засобів в розумінні Закону України “Про дорожній рух”. На ці транспортні засоби право на керування передбачає наявність дозвільних документів.

Висновки

Наявність посвідчення водія та реєстраційного документа передбачена виключно для «механічних» транспортних засобів. Механічними вважають скутери з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, а також всі ТЗ з двигуном внутрішнього згорання.

Якщо скутер має потужність менше, ніж 3 кВт, він не належить категорії «механічний» і відповідно не передбачає для водія необхідності мати при собі посвідчення водія та реєстраційного документу.

У разі, якщо транспортний засіб з електродвигуном має потужність більше 3 кВт, наявність зазначених документів є обов’язковою. Відсутність цих документів передбачає штрафи та затримання скутера.

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