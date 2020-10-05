Запас хода двухколесника составляет 25 километров.

Линейку фирменных электрических средств передвижения Mercedes-Benz EQ пополнил самокат, который увеличит пробег EQC, EQV и остальных батарейных "Мерседесов" на 25 километров. Впрочем, для приобретения электросамоката совсем не обязательно быть владельцем Mercedes.

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Достаточно сложно представить покупателя недешевого электрокара, что едет на деловую встречу верхом на самокате. Однако именно так, похоже, это видят Mercedes-Benz. Производитель объясняет, что электросамокат является "замечательным способом преодоления первой и последней мили", то есть, позволит, например, доехать от паркинга в офис и обратно, вместо пешей прогулки.

Для тех же, кто не может позволить себе стать владельцем нового автомобиля от уважаемого немецкого бренда, двухколесники будут первым транспортным средством с логотипом Mercedes-Benz.

С разработкой персонального транспорта немецкому автопроизводителю помогла швейцарская компания Micro Mobility Systems AG. Выполненный из высококачественных материалов и оснащенный самыми современными компонентами, eScooter весит 13,5 кг и снабжен аккумулятором на 7,8 А*ч с элементами LG. Электрический двигатель, который движет заднее колесо, имеет номинальную мощность 250 Вт и пик 500 Вт, что обеспечивает максимальную скорость в 20 км/ч. Диапазон пробега на одном заряде составляет 25 километров. На зарядку от бытовой сети нужно 3-3,5 часа, а пополнить энергию на 70% можно за 2 часа.

Фото: электрический самокат Mercedes-Benz eScooter / Daimler

В отличие от большинства электрических самокатов на рынке, новинка имеет двойную подвеску и колеса диаметром в 20 сантиметров для максимального комфорта езды на неровных поверхностях. Производитель уверяет, что eScooter способен пройти более 5 тысяч километров до того, времени, как ему понадобится замена батарей.

eScooter складывается, чтобы его можно было легко транспортировать, имеет светодиодную оптику спереди и сзади, тормоза (1 переднее и 2 задних), цифровую панель приборов и стойку для номерного знака – в Германии, например, они являются обязательными для такого транспорта. Кроме того, самокат поддерживает связь со смартфоном пользователя с помощью Bluetooth и специального приложения.

Mercedes пока не называет цены и не сообщает, когда скутеры появятся в свободной продаже, но позволяет увидеть самокат в действии на видео.