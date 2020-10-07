Компанія GEON, яка збирає в Україні китайські мотоцикли, вже запрошує на тест-драйв нового електробайка.

Базою для розробки став GEON Scrambler - 250 кубовий байк з модельного ряду GEON.

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Бензиновий двигун замінили електричним. За заявою компанії, новинка розвиває максимальну швидкість 122 км/год і може проїхати до 160 км на одному заряді. За 1,5 години мотоцикл заряджається на 80%, а на повний заряд знадобиться до 2,5 годин. Батарея: Li-lon, LG21700, 88,2 V 100 Ah.

Наявність водійського посвідчення категорії А та реєстрація в Сервісних центрах МВС для такого мотоцикла обов'язкові.

Мотоцикл оснащений двигуном BLDC з піковою потужністю до 15,8 кВт (21,5 к.с.) на 5000 RPM. 4 ступінчаста коробка передач, працює аналогічно бензиновій. Піковий струм роботи двигуна 200 А.

Називається новинка GEON ScrAmper. Обіцяють що коштуватиме новинка буде близько шести тисяч доларів. Бензинова українсько-китайська версія GEON Scrambler, що має схожі динамічні характеристики, коштує 1710 доларів.

При витраті пального близько трьох літрів на сто кілометрів і вартості бензину близько одного долара за літр електробайк окупить різницю в вартості з бензиновою версією приблизно за 143 000 км пробігу. При середньому пробігу 10 000 км за сезон виправдовувати свою вартість такий електробайк буде більше 14 років. Нагадаємо, що переважна більшість акумуляторів служить не більше п’яти років.