Компания GEON, которая собирает в Украине китайские мотоциклы, уже приглашает на тест-драйв новый электробайк.

Базой для разработки стал GEON Scrambler – 250 кубовый байк из модельного ряда GEON.

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Бензиновый двигатель заменили электрическим. По заявлению компании новинка развивает максимальную скорость 122 км/ч и может проехать до 160 км на одном заряде. За 1,5 часа мотоцикл заряжается на 80%, а полный заряд понадобится до 2,5 часов. Батарея: Li-lon, LG21700, 88,2 V 100 Ah.

Наличие водительского удостоверения категории А и регистрация в Сервисных центрах МВД для такого мотоцикла обязательны, ведь его пиковая мощность достигает 15,5 кВт.

Мотоцикл оснащен двигателем BLDC-двигатель с пиковой мощностью до 15,8 кВт (21,5 л. с.) на 5000 RPM. 4 ступенчатая коробка передач, которая работает аналогично бензиновой. Пиковый ток работы двигателя: 200 А.

Называется новинка GEON ScrAmper. Обещают что стоить новинка будет около шести тысяч долларов. Бензиновая украинско-китайская версия GEON Scrambler, имеющая схожие динамические характеристики, стоит 1 710 долларов.

При расходе топлива около трех литров на сто километров и стоимости бензина около одного доллара за литр электробайк окупит разницу в стоимости примерно за 143 000 км пробега. При среднем пробеге 10 000 км за сезон оправдывать свою стоимость такой электробайк будет более 14 лет. Напомним, что подавляющее большинство аккумуляторов служит не более пяти лет.