Судьба концептов и экспериментальных образцов обычно печальна – очень часто их отправляют на лом или разбирают на запчасти. Но это не касается Украины – фанаты ретро из сообщества OldWheels нашли очередной уникальный экземпляр ЛуАЗика.

К чести Луцкого автомобильного завода, он долго и упорно боролся за право остаться 100-процентным автопроизводителем – с модельным рядом собственного проектирования и с большой долей локализации производства.

Уникальный ЛуАЗ-23021, очевидно, был выкуплен кем-то на заводе в Луцке. Похоже, он сохранился в родной краске.

В конце 1990-х – начале 2000-х лучане создавали целую плеяду перспективных моделей, которыми пытались нащупать новую рыночную нишу. Проектировали, строили и испытывали модели с новыми кузовами (фургоны и пикапы с разными базами и кабинами, “Скорые помощи”, трехосные микрогрузовики и тому подобное).

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Внешние отличия базового грузовичка ЛуАЗ-13021 – отсутствие рессор, хорошо видимых в боковой проекции. Разница в клиренсе с “23021” заметна только под задней балкой.

При этом даже опытные и малосерийные модели порой имели по несколько версий. Например, бортовой ЛуАЗ-13021 (1991 – 1998 гг), выпускавшийся малой серией, в 2001 году получил упрощенную версию – показанную здесь модель с индексом ЛуАЗ-23021.

Это был, пожалуй, самый суровый грузовик из всех луцких грузовиков. Конструкторы лишили его нескольких, так сказать, вспомогательных функций, сконцентрировавшись на главном: грузоподъемности, выносливости, надежности, мощности. Во имя этой цели ”23021” лишили комфортной независимой подвески, полного привода, высокого клиренса.

При небольшой цене машинка могла бы стать популярной у мелких предпринимателей и дачников.

Ради надежности упростили ходовую: вместо двух пар продольных рычагов на торсионах спереди поставили самый простой McPherson, а сзади – вообще прочная сплошная балка на рессорах. Также на безотказность работает новое рулевое управление, где редуктор с шестью шаровыми шарнирами заменила простенькая рейка.

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Но пожалуй самое интересное у экспериментального ЛуАЗика под капотом. Конструкторы заменили 1,1-литровый таврийский двигатель “вазовским” ВАЗ-2103, объемом 1,5 л и мощностью 72 л.с. Для чего это сделали? Ведь “таврийской” 51-ой лошадки вполне достаточно для грузовика паспортной грузоподъемностью 400 кг. Видимо, авторы разработки таким образом хотели повысить надежность и выносливость своего детища, ведь для двигателя грузовика важен запас мощности и крутящего момента, чтобы силовой агрегат как можно реже работал с перегрузкой.

В начале 2000-х единственный созданный ЛуАЗ-23021 поездил по выставкам, но на конвейер его не поставили

Вероятно, по этой же причине коробку передач использовали не родную “луазовскую”, известную еще по старой модели “969”, а более выносливую от переднеприводного “Москвича-2141”. Соответственно, вместе с родной коробкой “ЛуАЗик” потерял привод на задний мост – машина получилась переднеприводной. Убрали и колесные редукторы, которые служили для увеличения клиренса и лучшей проходимости. Так, дорожный просвет упрощенного грузовика уменьшился с 280 до 200 мм, но создатели посчитали это несущественным для машины такого класса.

Отметим, что вышеназванные модернизации вряд ли удешевили упрощенную модель по сравнению с базовой “13021”. Поэтому в этой разработке видим попытку создать безотказную рабочую лошадку для мелких предпринимателей из города, а не из села – для асфальтовых дорог, но для больших нагрузок. Позже этот сегмент у нас заняли многочисленные фургончики-”пирожки” типа Renault Kangoo и VW Caddy.

Пытаясь удержаться на плаву, Луцкий автомобильный завод в 1990 – 2000-е подготовил целую гамму ЛуАЗов с разными кузовами. Но потом завод выбрал другой путь

По информации ретрокоманды OldWheels, которая нашла показанный здесь ЛуАЗ-23021, данный экземпляр был единственным. В наше время он живет в Волынской области, находится в приемлемом состоянии (похоже, в родной краске!) и даже изредка эксплуатируется по назначению. Позволим себе обратиться к владельцу с просьбой беречь уникальную машину. Ведь очень хотелось бы, чтобы она попала в конце концов в музей или украсила собой ту или иную достойную коллекцию – как памятник отечественной технической культуры.

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