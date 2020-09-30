Офис концерна BMW обнародовал базовую стоимость супербайка BMW M 1000 RR. Цена стартует с отметки в 33 500 долларов. Продажи откроются в апреле 2021 года.

Опциональный пакет добавит к стоимости мотоцикла еще 4 500 долларов. В него включены набор карбоновых и фрезерованных альтернатив для некоторых деталей, сиденья и подножки для пассажира, а также система регистрации данных M GPS Laptrigger.

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Первая совместная работа BMW M и BMW Motorrad оснащена литровым четырехцилиндровым мотором, способным раскручиваться до 15100 об./мин. Развивает двигатель 212 л.с. и 113 Нм крутящего момента.

На набор 100 км/ч у 192-килограммового байка пойдет 3,1 секунды, заявленная максимальная скорость – 306 км/ч.

В списке отличий BMW M 1000 RR приводятся также специально разработанные аэродинамические элементы, повышающие устойчивость, карбоновые колесные диски, М-тормоза, система выбора режимов езды с пятью предустановленными программами и набор специфических водительских ассистентов.

Прием предварительных заказов на мотоцикл от BMW M уже открыт.