Литровый супербайк с зарядом от автоспортивного подразделения BMW M предназначен для гоночных треков и общественных дорог.

Техника с буквой М ранее была известна исключительно как автомобильная – так обозначаются спортивные машины баварской марки. Однако вместе с новыми спорткарами M3 и M4 дебютировал первый М-байк.

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BMW M 1000 RR 2021 модельного года построен на базе уже давно известного супербайка S 1000 RR 2020 года, однако имеет улучшенную производительность и особый вид.

Мощность литрового мотора BMW M 1000 RR увеличили до 212 л.с., а массу байка наоборот – уменьшили до 192 кг. Максимальная скорость супербайка – 304 км/ч. Ускорение с места до сотни за 3,1 секунды.

Двигатель был существенно модифицирован: у него новые кованые поршни от Mahle, более легкие титановые шатуны от Pankl, адаптивные камеры сгорания, степень сжатия увеличена до 13,5. Выхлопная система тоже облегченная, титановая.

Улучшенные настройки получила и подвеска байка. А карбоновый “кузов” мотоцикла был тщательно проработан в аэродинамической трубе.

Байк также получил панель приборов от М с дополнительной информацией о поездке и широкий набор дополнительных опций, с которыми байк можно превратить в собственную версию M Competition.

Супербайк BMW M 1000 RR будет достойным соперником для итальянского Ducati Panigale V4 R.

Фото: BMW M 1000 RR 2021 / BMW Motorrad