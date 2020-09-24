Літровий супербайк з зарядом від автоспортивного підрозділу BMW M призначений для гоночних треків та громадських доріг.

Техніка з літерою М раніше була відома виключно, як автомобільна – так позначаються спортивні машини баварської марки. Однак разом з новими спорткарами M3 та M4 дебютував перший М-байк.

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BMW M 1000 RR 2021 модельного року збудований на базі вже давно відомого супербайка S 1000 RR 2020 року, однак має покращену продуктивність та особливий вигляд.

Потужність літрового мотора BMW M 1000 RR збільшили до 212 к.с., а масу байка навпаки – зменшили, до 192 кг. Максимальна швидкість супербайка – 304 км/год. Прискорення з місця до сотні – за 3,1 секунди.

Двигун був суттєво модифікований: у нього нові ковані поршні від Mahle, легші титанові шатуни від Pankl, адаптивні камери згоряння, ступінь стиснення збільшена до 13,5. Вихлопна система теж полегшена, титанова.

Покращенні налаштування отримала й підвіска байка. А карбоновий “кузов” мотоцикла був ретельно опрацьований в аеродинамічній трубі.

Байк також отримав панель приладів від М з додатковою інформацією про поїздку і широкий набір додаткових опцій, з якими байк можна перетворити на власну версію M Competition.

Супербайк BMW M 1000 RR буде гідним суперником для італійського Ducati Panigale V4 R.

Фото: BMW M 1000 RR 2021 / BMW Motorrad