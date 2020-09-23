Спортивні баварські седан та купе отримали силовий агрегат від кросовера X3 M.

Компанія BMW офіційно розкрила нові спорткари M3 та M4, а також їх радикальні версії Competition. Саме вони представлені на фотографіях.

Седан і купе M Competition оснащуються 510-сильним турбомотором, що раніше дебютував на спортивних кросоверах X3 M та X4 M, однак в даному випадку крутний момент збільшений з 600 до 650 Нм. Мотор працює в парі з 8-швидкісним “автоматом” M Steptronic з функцією Drivelogic з ручним режимом – такий агрегат можна зустріти у седана M5. Також від старшої моделі новинкам дісталась система повного приводу M xDrive з активним заднім диференціалом і можливістю відключення передньої осі.

Прискорення від 0 до 100 км/год в обох спорткарів займає 3,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена позначкою 250 км/год. Опційний пакет M Driver's збільшує її до 290 км/год.

Заводські налаштування режимів роботи мають три позиції: стандартний 4WD, трековий 4WD Sport з акцентом на задні колеса та класичний 2WD, з відключенням системи стабілізації. Дріфтовий режим M Dynamic Mode обидва спорткари мають за замовчуванням.

Фото: BMW M3 / BMW



У списку опцій:

пакет M Drive Professional, що поєднує просунутий трекшн-контроль і телеметричну систему;

пакет для зниження ваги M Race Track, в який входять карбон-керамічні гальма, полегшені легкосплавні диски і ковшоподібні сидіння M Carbon з інтегрованими підголівниками;

лазерні фари замість стандартних світлодіодних;

безкоштовний сталевий дах з люком, замість аналогічної панелі, виконаної з армованого вуглеволокном пластику.

Фото: BMW M4 / BMW

Характеристики базових M3 та M4 не оприлюднені, однак за попередніми данними, потужність мотору для них становитиме 480 сил.

Седан і купе надійдуть у продаж в Європі у березні наступного року. В Україні баварські новинки очікуються з невеличким запізненням. Ціни будуть оголошені ближче до старту продажів.