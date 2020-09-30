Офіс концерну BMW оприлюднив базову вартість супербайка BMW M 1000 RR. Ціна стартує з позначки в 33 500 доларів. Продажі відкриються в квітні 2021 року.

Опціональний пакет додасть до вартості мотоцикла ще 4 500 доларів. У нього включені набір карбонових і фрезерованих альтернатив для деяких деталей, сидіння і підніжки для пасажира, а також система реєстрації даних M GPS Laptrigger.

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Перша спільна робота BMW M і BMW Motorrad оснащена літровим чотирициліндровим мотором, здатним розкручуватися до 15100 об. / Хв. Розвиває двигун 212 к.с. і 113 Нм крутного моменту.

На набір 100 км / год у 192-кілограмового байка піде 3,1 секунди, заявлена максимальна швидкість - 306 км / год.

У списку відмінностей BMW M тисячу RR наводяться також спеціально розроблені аеродинамічні елементи, що підвищують стійкість, карбонові колісні диски, М-гальма, система вибору режимів їзди з п'ятьма попередньо встановленими програмами і набір специфічних водійських асистентів.

Прийом попередніх замовлень на мотоцикл від BMW M вже відкритий.