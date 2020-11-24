Мова про хардкорний Panigale V4SP, спортбайк SuperSport 950 та ендуро велосипед TK-01RR.
Ducati оновила свою лінійку до 2021 модельного року, доповнивши її трьома новинками.
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Супербайк Panigale V4 SP є ще більш динамічною версією V4 S і виступає суперником для BMW M 1000 RR. В арсеналі новинки потужність у 214 к.с., крутний момент 124 Нм при 9500 обертах на хвилину, карбонові колеса майже на півтора кілограми легші за стандартні, нові установки контролю тяги, повністю регульовані підніжки з анодованого алюмінію, а також Track Kit зі зйомними дзеркалами та тримачем номерного знака.
Спортбайк SuperSport 950 коштує майже вдвічі дешевше, а за характеристиками лиш трохи поступається Panigale V4, та й виглядає майже так само агресивно.
Модернізований байк став ще більше схожим на Panigale, на основі якого він збудований, а також розширив список електронних помічників і отримав кілька нових режимів їзди.
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Остання з трьох новинок Ducati – це електричний гірський велосипед Thok TK-01RR. Його електродвигун Shimano EP8 важить 2,6 кг і розвиває крутний момент 85 Нм. Амортизатори Ohlins входять у стандартну комплектацію.
Ціни на оновлені мотоцикли та велосипеди Ducati 2021 модельного року:
- Supersport 950 : 13 990 євро;
- Supersport 950 S: 15 690 / 15 890 євро, залежно від кольору;
- Panigale V4 SP: 37 000 євро;
- E-Scrambler: 3690 євро;
- MIG-S : 4890 євро;
- TK 01-RR : 6990 євро.