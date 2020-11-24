Мова про хардкорний Panigale V4SP, спортбайк SuperSport 950 та ендуро велосипед TK-01RR.

Ducati оновила свою лінійку до 2021 модельного року, доповнивши її трьома новинками.

Також цікаво: Harley-Davidson випустив електричний велосипед

Супербайк Panigale V4 SP є ще більш динамічною версією V4 S і виступає суперником для BMW M 1000 RR. В арсеналі новинки потужність у 214 к.с., крутний момент 124 Нм при 9500 обертах на хвилину, карбонові колеса майже на півтора кілограми легші за стандартні, нові установки контролю тяги, повністю регульовані підніжки з анодованого алюмінію, а також Track Kit зі зйомними дзеркалами та тримачем номерного знака.



Спортбайк SuperSport 950 коштує майже вдвічі дешевше, а за характеристиками лиш трохи поступається Panigale V4, та й виглядає майже так само агресивно.

Модернізований байк став ще більше схожим на Panigale, на основі якого він збудований, а також розширив список електронних помічників і отримав кілька нових режимів їзди.

Також цікаво: Alpinestars представила подушку безпеки для мотоциклістів на ендуро-байках

Остання з трьох новинок Ducati – це електричний гірський велосипед Thok TK-01RR. Його електродвигун Shimano EP8 важить 2,6 кг і розвиває крутний момент 85 Нм. Амортизатори Ohlins входять у стандартну комплектацію.

Ціни на оновлені мотоцикли та велосипеди Ducati 2021 модельного року: