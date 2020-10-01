Німецький автогігант став на шлях повної електрифікації і суперкари з їх великооб'ємними моторами псують загальну картину "чистоти" автомобілів групи. Як і мото-бренд Ducati.

Німецький концерн може продати ці три бренди, хоча розглядаються й інші варіанти. Офіційне рішення буде наступного місяця.

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Ці інші варіанти включають підписання VW “технологічного партнерства” або якусь форму реструктуризації. Переогляд відбувається через те, що конгломерат розподіляє свої ресурси не тільки для масового виробництва електромобілів, а й для розробки та виробництва напівсамохідних та автономних технологій, підключених автомобілів тощо. Усі вони вимагають значних грошових ресурсів. А коли мова заходить про бренди, що зробили собі ім’я, завдяки потужним двигунам внутрішнього згорання, постає закономірне запитання про доцільність вкладання коштів у розробку електрокарів для них, адже це може повністю зруйнувати філософію цих марок.

“Ми повинні оцінити наші бренди, з урахуванням нових реалій”, – заявив керівник VW Group Герберт Дісс в інтерв'ю Reuters, маючи на увазі електрифікацію, підключення та цифровізацію.

Спекуляції щодо планів VW Group на свої преміум-бренди не є новиною. Минулого року ходили чутки, що німецький концерн продасть Lamborghini та Bentley до 2030 року. Майбутнє Bugatti набагато цікавіше. Цього місяця з'явилися повідомлення про те, що VW Group погоджується продати французький бренд, хорватському виробнику електромобілів Rimac. При цьому Bugatti не повністю покине німецький концерн, оскільки Porsche володіє 15,5 відсотками Rimac.