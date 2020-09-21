Шотландія стала першою країною з подібною практикою.

Шотландія настільки прагне, щоб її громадяни перейшли на електромобілі, що вона пропонує безвідсоткові позики до 35 тисяч фунтів на придбання нового електрокара та до 10 тисяч фунтів – на електроскутери та батарейні мотоцикли. На купівлю вживаного електромобіля можна отримати до 20 тисяч фунтів.

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Безвідсоткову позику на нову техніку можна виплатити за шість років, тоді як “нульовий кредит” на вживані автомобілі потрібно сплатити протягом п’яти років.

“Глобальний перехід до електромобілів означає, що ціни знижуються щороку, проте ціна на нові транспортні засоби для багатьох залишається високою”, – йдеться в заяві секретаря кабінету міністрів транспорту, інфраструктури та зв'язку Шотландії Майкла Метсона. “Ми хочемо полегшити перехід для людей, надаючи безвідсоткові варіанти фінансування вживаних автомобілів. Ніхто, хто потребує транспортного засобу, не повинен залишатися поза перевагами, які можуть принести ці сучасні транспортні засоби, як з точки зору експлуатаційних витрат, так і екологічних вигод”.

Повідомляється, що шотландський уряд виділив понад 85 мільйонів фунтів стерлінгів на заохочення своїх громадян до переходу на електричні транспортні засоби. Причому цією пропозицією можуть скористатись як фізичні особи, так і організації. До 2032 року Шотландія сподівається повністю перейти на екологічний транспорт, хоча заборонити дизельні та бензинові авто не може – це може зробити лише уряд Великобританії.