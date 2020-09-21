Шотландия стала первой страной с подобной практикой.

Шотландия настолько хочет, чтобы ее граждане перешли на электромобили, она предлагает беспроцентные займы до 35 000 фунтов на приобретение нового электрокара и до 10 000 фунтов – на электроскутеры и батарейные мотоциклы. На покупку подержанного электромобиля можно получить до 20 000 фунтов.

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Беспроцентный заем на новую технику можно выплатить за шесть лет, тогда как "нулевой кредит" на бывшие в употреблении автомобили нужно оплатить в течение пяти лет.

"Глобальный переход на электромобили означает, что цены снижаются каждый год, однако цена на новые транспортные средства для многих остается высокой", – говорится в заявлении секретаря кабинета министров транспорта, инфраструктуры и связи Шотландии Майкла Мэтсона. "Мы хотим облегчить переход для людей, предоставляя беспроцентные варианты финансирования поддержанных автомобилей. Никто, кто нуждается в транспортном средстве, не должен оставаться без преимуществ, которые могут принести эти современные транспортные средства, как с точки зрения эксплуатационных расходов, так и экологических выгод".

Сообщается, что шотландское правительство выделило более 85 млн фунтов стерлингов на поощрение своих граждан к переходу на электрические транспортные средства. Причем этим предложением могут воспользоваться как физические лица, так и организации. До 2032 года Шотландия надеется полностью перейти на экологический транспорт, хотя запретить дизельные и бензиновые авто не может – это может сделать только правительство Великобритании.