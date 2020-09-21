Один из первых владельцев таких регистрационных табличек показал, как они выглядят в реальной жизни. Оказалось, что "зеленые" они не буквально.

Украинские владельцы 100-процентных электромобилей теперь будут иметь специальные знаки, описанные в законе №10405, вступившем в силу в начале этого года. Недавно такие номера только начали выдавать.

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Геннадий Мудрицкий, основатель Facebook-сообщества Electrocars Club Ukraine, стал одним из первых обладателей таких госзнаков и показал, как они выглядят.

В электромобильных номерах используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, как это было всегда, но и чистая латиница. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что заканчивается номер буквами "ZA". Кроме того, сама надпись выполнена не черным, а темно-зеленым цветом.

В том же законе №10405 определяется перечень индексов для номерных знаков электрокаров, работающих в такси – их будут обозначать сочетаниями букв "TV", "TW", "TY" и "TZ".

Фото: автомобильные госномера нового образца / AutoGeek, Геннадий Мудрицкий