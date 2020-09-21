Один з перших власників таких реєстраційних табличок показав, як вони виглядають у реальному житті. Виявилось, що "зелені" вони не буквально.

Українські власники 100-відсоткових електромобілів тепер матимуть спеціальні знаки, описані в законі №10405, що вступив у силу на початку цього року. Нещодавно такі номери тільки почали видавати.

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Геннадій Мудрицький, засновник Facebook-спільноти Electrocars Club Ukraine, став одним з перших власників таких держзнаків та показав, як вони виглядають.

В електромобільних номерах використовуються не тільки символи, ідентичні для латинки та кирилиці, як це було завжди, а й чиста латиниця. На опублікованих світлинах можна побачити, що закінчується номер літерами “ZA”. Крім того, сам напис виконаний не чорним, а темно-зеленим кольором.

У тому ж законі №10405 визначається перелік індексів для номерних знаків електрокарів, що працюють в таксі – їх позначатимуть сполученнями літер “TV”, “TW”, “TY” та “TZ”.

Фото: автомобільні держзнаки нового зразка / AutoGeek, Геннадій Мудрицький