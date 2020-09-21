Швидкість вимірювалась приладом TruCam, однак не тим поліцейським, який виписав штраф.

На водія було накладено штраф за перевищення швидкості. Водій оскаржив штраф у суді, повідомляє “Дорожній Адвокат".

Для підтвердження факту порушення інспектор долучив до суду на диску фотознімок та відеозаписи з приладу вимірювання швидкості Trucam.

Розглядаючи зазначені докази, суд зробив висновок, що на цих фото та відеозаписах дійсно зафіксовано факт порушення – рух автомобіля зі швидкістю 73 км/год при обмеженні максимальної швидкості 50 км/год.

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Однак, досліджуючи допустимість цих доказів, суд звернув увагу на те, що зазначені фото та відеозаписи інспектор не засвідчив електронним цифровим підписом.

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що надані інспектором до суду відеозаписи та фотознімок з приладу ТruCAM не є допустимими доказами порушення.

На цій підставі суд скасував штраф поліції через відсутність допустимих доказів (Рішення від 16.09.2020 у справі №636/803/20).

Нагадаємо, що штрафи за перевищення швидкості піднімуть до 3400 грн.