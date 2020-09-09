У МВС запропонували значно збільшити штрафи за перевищення швидкості

У Міністерстві внутрішніх справ пропонують збільшити штрафи для власників авто, які несуть відповідальність за порушення швидкісного режиму більш ніж на 50 км на годину, майже в сім разів. Про це заявив під час брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Таке нововведення передбачено законопроектом №2695, який народні депутати вже прийняли в першому читанні. "Ми запропонували штраф 3 400 гривень. Це при тому, що в Європі за таке порушення штраф може досягати і 300, і 500 євро", - сказав Геращенко.

Він також нагадав, що зараз власники авто, водії яких перевищили швидкість на понад 50 км, платять тільки 510 грн.

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