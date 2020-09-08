Міністерство внутрішніх справ спільно з патрульною поліцією підбили підсумки роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР за перші сто днів.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, за увесь час роботи автоматичної системи, поліція винесла 833 849 постанов за наслідками порушень ПДР, з них більше 645 тисяч вже оплачено.

Читайте також: Не допомогло: після введення автофіксації аварійність зросла на 26%

Зазначається, що 77% - це добровільна сплата автовласників. Як наслідок, порушники вже принесли до бюджету 101 694 585 грн штрафів.

Окрім того, як зазначив заступник МВС Антон Геращенко, кількість ДТП у місцях встановлення камер автофіксації зменшилася на 30%. За його словами, запуск системи був обумовлений високим рівнем порушень правил дорожнього руху в Україні, в порівнянні з європейськими країнами.

"Минулого року на дорогах України загинуло 3 454 особи. У місцях, де встановлено перші 50 камер автофото- та відео фіксації порушень ПДР, кількість ДТП знизилась у 3 рази", - вважає Геращенко.

Читайте також: Де в Києві та області встановлені камери автофіксації: карта та адреси