Министерство внутренних дел совместно с патрульной полицией подвели итоги работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД за первые сто дней.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, за все время работы автоматической системы, полиция вынесла 833 849 постановлений по результатам нарушений ПДД, из них более 645 тысяч уже оплачено.

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Отмечается, что 77% – это добровольная уплата автовладельцев. Как следствие, нарушители уже принесли в бюджет 101 694 585 гривен штрафов.

Кроме того, как отметил заместитель МВД Антон Геращенко, количество ДТП в местах установки камер автофиксации уменьшилось на 30%. По его словам, запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине, по сравнению с европейскими странами.

"В прошлом году на дорогах Украины погибло 3454 человека. В местах, где установлены первые 50 камер автофото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза", – считает Геращенко.

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