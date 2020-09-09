В МВД предложили значительно увеличить штрафы за превышение скорости.

В Министерстве внутренних дел предлагают увеличить штрафы владельцам авто, которые несут ответственность за нарушение скоростного режима более чем на 50 км в час, почти в семь раз. Об этом заявил во время брифинга заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Такое нововведение предусмотрено законопроектом №2695, который народные депутаты уже приняли в первом чтении. "Мы предложили штраф 3 400 гривен. Это при том, что в Европе за такое нарушение штраф может достигать и 300, и 500 евро", – сказал Геращенко.

Он также напомнил, что сейчас владельцы авто, водители которых превысили скорость более чем на 50 км, платят только 510 грн.

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